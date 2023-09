A última superlua do ano aparece no céu na noite desta sexta-feira (28). O fenômeno acontece quando a Lua fica o mais perto possível da Terra e coincide com a fase Cheia, por isso parece maior e mais brilhante.

A distância em relação à Terra varia porque a órbita da Lua é oval. Então, quando está a mais ou menos 360 mil km de nós, a Lua está no perigeu, o ponto mais próximo.

Apesar da explicação técnica, o termo superlua não é científico. Ele foi popularizado por um astrólogo há cerca de 40 anos.

O professor de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Thiago Gonçalves, diz que não existe uma definição rigorosa de quando ocorre esse fenômeno.

Se você perder a superlua desta sexta, talvez pelo céu estar encoberto, não tem problema. Esse não é um fenômeno raro, acontece 3 a 4 vezes por ano, segundo o astrônomo.

Thiago Gonçalves sugere o uso de aplicativos de Astronomia para observar o céu. E ele conta que esta é uma boa época para observar planetas, como Saturno.