Telescópio James Webb: exoplaneta habitável estaria dentro de um sistema planetário semelhante e próximo ao nosso

Desde há cerca de sete anos, cientistas dedicados à astronomia e astrofísica observam detalhadamente um sistema solar que está a 39 anos-luz de distância do nosso. É chamado Trappist-1 e surpreendentemente desde que foi descoberto, detectou-se sete exoplanetas orbitando à sua estrela massiva.

Novos dados sobre este sistema planetário, captados com o Telescópio Espacial James Webb, encontram que um dos exoplanetas pode ter a capacidade para o desenvolvimento de vida tal como a conhecemos.

A estrela central, Trappist-1, é uma anã ultrafria que, apesar do seu pequeno tamanho comparável ao de Júpiter, é consideravelmente mais massiva. Sua baixa temperatura faz com que emita principalmente luz no intervalo infravermelho, dificultando sua detecção usando métodos convencionais.

Os sete exoplanetas que orbitam ao redor de Trappist-1 foram batizados como Trappist-1b, Trappist-1c, Trappist-1d, Trappist-1e, Trappist-1f, Trappist-1g e Trappist-1h. Estes planetas rochosos têm tamanhos semelhantes à Terra, o que levanta a fascinante possibilidade de que possam abrigar água líquida em suas superfícies e, potencialmente, condições propícias para a vida tal como a conhecemos.

Os focos estão voltados para Trappist-1b, que curiosamente é o mais próximo da estrela massiva. Isso, de acordo com as teorias, tornaria a vida impossível dentro deste mundo, mas a distância entre eles é similar à que nós temos com o Sol. No entanto, novos dados encontram que as condições deste planeta poderiam não ser tão adversas.

Este gráfico compara a temperatura do lado diurno de TRAPPIST-1 b medida com o instrumento de infravermelho médio (MIRI) da Webb contra modelos informáticos do que seria a temperatura em diversas condiciones. NASA, ESA, CSA, J. OLMSTED (STSCI)

Não encontraram uma atmosfera, isso ficou claro. Mas eles não descartam que no futuro possa se formar uma camada protetora que permita o desenvolvimento da vida.

“Nossas observações não viram sinais de atmosfera ao redor de Trappist-1 b. Isso nos diz que o planeta poderia ser uma rocha nua, ter nuvens no topo da atmosfera ou ter uma molécula muito pesada como o dióxido de carbono que torna a atmosfera muito pequena para detectá-la “, disse MacDonald em um comunicado.

Todos os mundos deste sistema planetário são candidatos tentadores na busca por exoplanetas do tamanho da Terra com atmosfera, segundo 24Horas. As investigações continuarão apontando para a observação desta mais do que curiosa região que não deixa de surpreender especialista e admiradores do espaço.