Steve Jobs e seu segredo para se vestir bem que o ajudou a ser tão bem-sucedido

Steve Jobs, o cofundador da Apple e um dos visionários mais influentes da indústria tecnológica, tinha um segredo não muito conhecido que contribuiu para o seu sucesso: sua forma de se vestir.

Além de ser uma simples excentricidade ou preferência pessoal, a escolha de seu vestuário diário foi um fator-chave que não só o ajudou a construir uma imagem pessoal reconhecível, mas também o levou a tomar decisões melhores, planejar seu dia de forma mais eficaz e ser altamente organizado.

De acordo com um relatório da GQ, o mundo da psicologia reconhece que ter um "uniforme" pessoal pode ser uma poderosa ferramenta para se vestir de forma eficiente e sem complicações todas as manhãs. Isso evita o estresse de escolher roupas diariamente e ajuda a evitar atrasos nas atividades diárias.

Mas Steve Jobs levou este conceito um passo adiante.

O truque de Steve Jobs

Jobs não só usava roupas semelhantes todos os dias, mas sua vestimenta era exatamente a mesma. Ele tinha múltiplos conjuntos idênticos de jeans, suéteres de gola alta e tênis New Balance clássicos. Esta escolha não só lhe garantia a conveniência de selecionar sua roupa rapidamente, mas também lhe permitia ser reconhecido imediatamente pelas pessoas ao seu redor.

Steve Jobs Pai da Apple

A estratégia por trás desta abordagem era criar uma conexão mais forte com as pessoas. Quando as pessoas te identificam facilmente, sentem-se mais conectadas com você. Jobs aproveitou essa percepção para fortalecer suas relações e sua imagem pessoal.

Além da conexão interpessoal, essa estratégia também ajudava o Jobs a concentrar sua energia, tempo e atenção em aspectos mais importantes de sua vida, como suas ideias, projetos e responsabilidades profissionais. Ao minimizar as decisões triviais sobre o vestuário, poderia dedicar sua energia mental a questões mais críticas e estratégicas.

Este enfoque também o ajudou a evitar a “fadiga das decisões”, um fenômeno no qual tomar muitas decisões ao longo do dia esgota fisicamente, mental e psicologicamente uma pessoa. A fadiga das decisões afeta negativamente a tomada de decisões e pode levar a um julgamento deteriorado. Jobs entendia a importância de tomar decisões de alta qualidade, e seu uniforme lhe permitia reduzir a quantidade de decisões supérfluas que tinha que tomar todos os dias.