Os desafios complexos que a NASA tem de vencer para que a humanidade viva no espaço

A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA, sigla em inglês) tem em mente estabelecer colônias extraterrestres em dois lugares do Sistema Solar: a Lua e Marte. O plano começa com o satélite natural, e embora muito tenha sido feito, através da missão Artemis, ainda há muito a ser feito.

Quantos passos estamos de viver no espaço? O site Infobae questiona em uma matéria. Ao mesmo tempo, ele responde os desafios que a NASA deve enfrentar para estabelecer colônias nesses dois corpos rochosos.

Primeiro, é importante entender que as condições na Lua e em Marte são completamente diferentes das da Terra, onde a vida se desenvolve como a conhecemos. Portanto, é fundamental buscar uma maneira de criar ambientes amigáveis ​​para os astronautas que participarão dessas missões.

Vencer a microgravidade é essencial. O corpo humano deve estar em um ambiente onde a gravidade seja semelhante à Terra para cuidar do bem-estar da saúde.

Outra questão que surge no análise do site mencionado é a saúde mental. A revista Clinical Neuropsychiatry fala sobre questões psicológicas com as quais um astronauta precisa lidar em tais ambientes, para os quais ainda não existe ninguém capaz de vencer esse desafio.

Imagem: York Perry - Composição: DALL-E | A agência espacial da NASA apresentou a tripulação que irá compor a tripulação da missão de exploração Artemis III na Lua

"Má regulação emocional, aumento da ansiedade e da depressão, problemas de comunicação dentro da equipe, distúrbios do sono e diminuição do funcionamento cognitivo e motor provocados pelo estresse", são os efeitos aos quais um astronauta que se vá viver em uma colônia extraterrestre por um longo período deve enfrentar.

Proteger-se da radiação solar

Ainda é complicado se proteger da radiação solar criando uma camada semelhante à que nos é dada pela nossa atmosfera. Este elemento é fatal, especialmente para missões de longa duração por terrenos profundos do Sistema Solar.

Por exemplo, a Estação Espacial Internacional (ISS) é protegida por uma blindagem de alumínio que absorve a radiação solar. Os astronautas que trabalham no exterior da nave usam trajes espaciais equipados com blindagem para protegê-los da radiação solar.

No entanto, os escolhidos para, por exemplo, viajar a Marte estão expostos a uma maior quantidade de radiação solar, portanto, os escudos precisam ser rapidamente melhorados para poder enfrentar um projeto de tal magnitude.