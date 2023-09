iPhone 15 Pro Max dobra e se parte em teste de resistência com as mãos, apesar da sua composição de titânio

A Apple acaba de começar a distribuir o seu novo e esperado iPhone 15 nas lojas. Um smartphone que vem com várias melhorias interessantes de design, onde um dos seus pontos mais atrativos, sem dúvida, é o seu corpo de liga de titânio.

Esse novo esqueleto, teoricamente, permite que o corpo do smartphone seja mais fino, leve e resistente a impactos físicos. No entanto, não seria tudo perfeito, pois vários detalhes começaram a surgir de todos os tipos.

Uma das notícias que mais repercussão teve na internet foi a recomendação da Apple de usar cabos USB-C exclusivos para o iPhone 16 desenvolvidos pela própria Apple. Se usarmos algum cabo para Android, o dispositivo pode tender a sobreaquecer.

Esta situação desencadeou alguns comentários e reações na comunidade, mas nada comparado ao que pode ser desencadeado após a liberação de um recente teste de resistência de um popular canal do YouTube.

Onde vemos como o iPhone 15 Pro Max foi capaz de dobrar, quebrando o vidro do seu corpo traseiro usando apenas as mãos.

O iPhone 15 Pro Max não resiste à prova de JerryRigEverything

O canal JerryRigEverything conta hoje com quase 8 milhões de assinantes e ao longo dos anos se tornou popular por sempre "estrear" novos modelos de smartphones realizando testes de resistência caseiros, mas extremos.

A intenção recorrente deste tipo de testes por parte do youtuber é verificar quanto resistentes seriam os telefones em cenários relativamente comuns.

Por isso, cada terminal é exposta a arranhões de chaves, objetos com pouco fio ou dobrando-se com a mesma força relativa que aconteceria ao sentar-se com uma calça ajustada.

Agora chegou a vez do iPhone 15 Pro Max e este foi o resultado:

Como podemos observar no minuto 7 com 14 segundos no vídeo, a prova de resistência decorre com a sua ordem quase habitual até que chega o momento de tentar dobrar o dispositivo com as mãos.

Ao fazer isso, o iPhone 15 Pro Max termina com um estalo que quebra sua capa traseira, enquanto seu esqueleto se dobra.

Esta situação desconcerta o próprio youtuber, que afirma que isso simplesmente não acontece com os telefones da Apple.

No final, tudo se atribui à liga de titânio e às dimensões consideráveis do smartphone. Mas seria necessário esperar para conhecer a postura da Apple antes de arriscar conclusões.