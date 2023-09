Como serão os smartphones do futuro? Especialistas analisam as possibilidades

Embora muitos tenham criticado o salto do iPhone 14 para o 15, dizendo que praticamente eram os mesmos modelos, há sim ligeiras modificações. E com o tempo surgirão ainda mais, tornando ainda mais marcante a mudança.

Os especialistas esboçam como podem ser os smartphones do futuro, lembrando que há 30 anos eram praticamente uns "tijolos".

Destacamos seis elementos que poderiam marcar a revolução dos smartphones para a próxima década.

Os smartphones do futuro e suas principais características

1. Adeus à carga com cabo. Embora a tecnologia esteja começando a ser vista, ela será completamente aperfeiçoada para a próxima década. Estamos falando não só de carregamento rápido, mas também sem fios, usando ondas de rádio, de acordo com o portal Tech Advisor.

2. Os smartphones do futuro usarão a tecnologia 6G. Passando pelo controvertido 5G, na próxima era será possível baixar filmes em segundos.

Oppo Reno10 5G O smartphone pode ser usado como um controle remoto (Cortesía)

Por exemplo, em 2022, a Escola de Engenharia Espacial Tsinghua de Pequim conseguiu transmitir mais de 10 mil vídeos em alta definição simultaneamente, abrindo as portas para o 6G. Por aí vai o caminho.

3. Dieter Bohn, Allison Johnson e Chris Welch, para The Verge, acreditam que a maioria dos smartphones do futuro serão dobráveis. Se hoje a série Flip da Samsung ainda está saindo do casulo, ela protagonizará a tendência para a década de 2030, com preços muito baixos, acessíveis para todos.

Tim Cook, CEO da Apple Apresentação da Vision Pro

4. Eles vão além disso: muitos optarão por usar óculos inteligentes em vez de simples smartphones. Esta é a aposta de figuras como Tim Cook, chefe da Apple, com a Vision Pro.

5. Para o Junior Bernadin, especialista da Ron Clark Academy citado pela Forbes, as telas dos smartphones do futuro podem ser integradas com acessos holográficos. Isso significa que as pessoas poderão ver e interagir com imagens holográficas em 3D.

6. Finalmente, a Inteligência Artificial terá uma preeminência notável nos telefones para a próxima década.

De acordo com Ivan Novikov, da Wallarm Inc., o potencial de melhoria é enorme: se hoje a Inteligência Artificial está na tradução de idiomas, reconhecimento de imagens e voz e entrada de texto preditivo, tudo será muito mais rápido no futuro.