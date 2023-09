Sam Altman e Jony Ive têm algo em andamento: o iPhone da Inteligência Artificial está para nascer?

A IA está em alta, mas pode alcançar patamares inimagináveis. Recentemente, Sam Altman, chefe do OpenAI, se reuniu com Jony Ive, o lendário designer da Apple, e para muitos é um sinal do futuro nascimento do iPhone da Inteligência Artificial.

De acordo com The Information, as duas figuras estão discutindo a fabricação de um dispositivo de hardware de Inteligência Artificial.

O britânico Jony Ive se juntou à Apple em 1992, projetando muitos dos produtos da empresa, incluindo o MacBook Pro, iMac, MacBook Air, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch e iOS, entre outros.

Ive se tornou uma espécie de braço direito de Steve Jobs até a morte do chefe da Apple, em 2011.

Em 2019, Jony Ive deixou o Gigante de Cupertino para criar LoveFrom, sua própria empresa de design, lançada em 2020. Atualmente, ele está próximo ao Airbnb, criando produtos e serviços.

No entanto, não há certeza sobre o que Sam Altman, o homem por trás do ChatGPT da Inteligência Artificial, e Jony Ive irão criar. Como seria um iPhone da Inteligência Artificial? Será que ele será lançado em breve?

Tudo é especulação.

Perguntas sem resposta sobre o chamado iPhone da Inteligência Artificial

"Há muitas perguntas sem resposta em relação a essas discussões", diz Stephanie Palazzolo para The Information, "especialmente como poderia ser este dispositivo ou hardware e o que faria especificamente".

“Dada a participação de Ive, é provável que seja algum tipo de dispositivo de consumo, como um telefone reinventado”, acrescenta a insider.

Tim Cook e Jony Ive

Nas palestras também foi envolvido Masayoshi Son, CEO da SoftBank, mas não se sabe até que ponto ele entrará no projeto.

Nem OpenAI nem SoftBank responderam a uma solicitação de comentários da Reuters, assim como Ive e sua empresa de design, LoveFrom. Então teremos que continuar esperando para ver o que esses gênios da tecnologia têm em mente.