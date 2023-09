Por que a ONU declarou 2022 como o “Ano do Vidro”? Existem motivos tanto da tecnologia quanto da ciência

Descobrimos um fato curioso: o ano de 2022 foi denominado “o ano do vidro” de acordo com a ONU. Não imaginávamos o porquê, mas ao aprofundarmos nisso, fez muito sentido. A ciência e a tecnologia têm muito a ver com isso.

A iniciativa, de catalogar o 2022 como "Ano do Vidro" (Year of the Glass), teve como principal objetivo tornar visível a sua importância científica, econômica, ambiental e cultural como elemento transformador da humanidade e assim celebrar o seu passado, presente e futuro.

Não é apenas um material que faz parte da nossa vida diária: suas contribuições para a arte, o avanço da ciência e o desenvolvimento das comunicações e da internet graças à fibra óptica são muito importantes.

Cabo de fibra óptica

Mesmo em seu uso “doméstico”, ele tem muito a oferecer

É porque não é apenas um material que protege suas janelas, mas também tem muitas ferramentas que nos ajudam no dia a dia, destacando a opção de economia de energia, até a isolamento de ruídos ou controle de raios solares. O uso de vidro de qualidade em casa é essencial por várias razões importantes:

Segurança: Um bom vidro é resistente e menos propenso a se quebrar. Isso é essencial para a segurança dos residentes, especialmente se houver crianças em casa. Vidros de má qualidade ou crus podem se quebrar facilmente e causar ferimentos graves. Para evitar acidentes, devem-se usar vidros de segurança (laminados) em áreas de risco.

Frente a uma grande janela l Foto: Flickr

Eficiência Energética: O vidro de baixa emissividade (Low-E) é um excelente isolante térmico, reduzindo as perdas de aquecimento através da janela e permitindo que mais energia produzida pelo sol entre. Esse efeito é conhecido como Ganho Solar Passivo. Como o ganho solar passivo é calor do sol, ele é "gratuito" e está disponível durante todo o ano.

Com um Termopanel com vidro Low-E, você pode reduzir para menos da metade a perda de energia em comparação com um vidro simples. Isso significa que, no inverno, a energia que seria perdida através de um vidro comum é preservada. Sua capacidade de isolamento térmico é superior à de um vidro triplo hermeticamente fechado, composto por três vidros e duas câmaras de ar”, explica Mônica Budge, gerente de marketing da Vidros Lirquen. Além disso, no verão, existem vidros de controle solar que evitam que parte dos raios solares entre para dentro da casa, melhorando assim o conforto.

Isolamento acústico: O vidro adequado também pode proporcionar um bom isolamento acústico. Ajuda a reduzir o ruído externo, o que é especialmente importante se você mora em uma área barulhenta ou perto de uma avenida movimentada. O vidro laminado Acústico é projetado com tecnologia de última geração para proporcionar uma redução significativa do ruído através do vidro.

Uso em tecnologias avançadas: a alma da fibra óptica

A fibra óptica representa a ponte entre a luz e o vidro. Na verdade, todos os meios modernos de comunicação e informação são habilitados por finos fios de vidro que podem transportar a luz durante centenas de quilômetros, antes de precisar amplificar a sinal óptico.

Fibra óptica Arquivo

Até o momento, o setor de TICs é estimulado por uma busca contínua por tecnologias mais rápidas e eficientes, das quais o 5G representa a próxima solução.

O desenvolvimento da Internet para o 5G exige um aumento adicional de linhas de fibra óptica. A importância da combinação vidro-luz é fácil de entender por um fato: todos os anos são produzidos em todo o mundo mais de 500.000.000 quilômetros de fibra óptica de vidro para comunicações.

E desde quando o vidro é protagonista nisso?

A descoberta pioneira, que levou à adoção do vidro para promover a transparência das fibras ópticas, foi realizada por Charles Kao em 1966. No mesmo período ficou claro que as fibras ópticas tinham a capacidade de superar os tubos de metal para comunicações de alta capacidade e longa distância.

Portanto, foram projetadas guias de onda ópticas de filme fino, nas quais a luz é presa devido aos reflexos internos totais nas superfícies superior e inferior. Com o surgimento do campo da óptica integrada, o vidro estabeleceu-se como um material rentável e convincente. Com a vantagem da total compatibilidade com as fibras ópticas.

O vidro nos televisores modernos: mais outro motivo para destacá-lo nesta era

Outro campo em que, mais recentemente, o vidro tem demonstrado valor é o da fotônica flexível. Seu crescimento refletiu o rápido desenvolvimento de componentes e dispositivos flexíveis (LEDs, OLEDs, telas, sensores portáteis) na indústria de eletrônica de consumo.

Smart TV em um gabinete numa moderna sala de estar com uma parede clara ao fundo. Estante branca moderna com TV plana Smart TV em um gabinete numa moderna sala de estar com uma parede clara ao fundo. Estante branca moderna com TV plana (TravelCouples/Getty Images)

Na verdade, o vidro pode desempenhar um papel importante nesta área como substrato altamente transparente e resistente mecanicamente, termicamente e quimicamente, e como plataforma para interconexões ópticas e aplicações de sensores.