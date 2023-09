NASA revela impressionantes imagens da Galáxia do Sombrero usando o Telescópio Espacial Hubble

A majestosa Galáxia do Sombrero, conhecida por sua distintiva forma que lhe dá o nome, voltou a impressionar o mundo graças às impressionantes imagens capturadas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA.

Também conhecida como M104, esta galáxia foi descoberta em 1781 pelo astrônomo francês Pierre Méchain, que colaborou com o reconhecido astrônomo Charles Messier. Desde então, a Galáxia do Sombrero tem sido objeto de admiração e estudo, e sua característica forma a torna inconfundível.

O Telescópio Espacial Hubble, desde o seu lançamento, ofereceu à humanidade a possibilidade de observar o inimaginável da Terra e explorar galáxias distantes. Um exemplo destacado disso é a Galáxia do Sombrero, que está a uma incrível distância de 28 milhões de anos-luz da Terra, localizada na constelação de Virgem.

Esta galáxia, como explica MVS, é um dos maiores objetos naquela região do Universo e possui uma magnitude "aparente" de 8, o que a torna visível através de pequenos telescópios, especialmente durante o mês de maio.

Os detalhes da nova imagem

Apesar da sua distância e magnitude, a Galáxia do Sombrero tem sido objeto de estudo e imagens surpreendentes capturadas pelo Hubble. Em outubro de 2017, este telescópio espacial revelou uma imagem que é considerada um dos maiores mosaicos já criados a partir de observações.

Galáxia do Sombrero

A imagem mostra um núcleo bulboso, brilhante e branco, cercado por grossas faixas de poeira que compõem a estrutura espiral da galáxia. Esta área é onde as estrelas se formam, e acredita-se que no centro da Galáxia do Sobrero reside um grande buraco negro.

Em 2003, o Hubble juntou-se ao telescópio espacial Spitzer para criar uma imagem composta da Galáxia do Sombrero. Esta imagem mostra o disco deformado da galáxia e as áreas granuladas nos limites do anel. Foi capturada usando tecnologia infravermelha da NASA e é composta por quatro imagens tiradas a 3,6 (azul), 4,5 (verde), 5,8 (laranja) e 8,0 (vermelho) micrômetros.