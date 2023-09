iPhone 16 da Apple terá integrado um novo botão de “captura”, embora ninguém saiba o que ele realmente faz

A Apple acabou de lançar o iPhone 15, um smartphone que tem gerado muitos comentários positivos devido ao seu relativo redesenho para dar-lhe uma aparência mais renovada. Mas isso seria apenas o começo, pois agora começamos a receber as primeiras notícias sobre o iPhone 16.

Depois de anos sob a sensação de que a empresa estava fabricando exatamente o mesmo modelo com mudanças muito sutis, agora com a nova linha de dispositivos encontramos algumas melhorias atraentes, que somadas aos mais recentes rumores, nos faz pensar que grandes mudanças estão por vir para esses dispositivos.

Em primeiro lugar, toda a gama iPhone 15 finalmente deu o salto para usar cabos USB-C, um padrão que reina há anos em outras áreas da indústria.

Mas talvez a família Pro tenha sido a que mais holofotes roubou com a mudança de seu esqueleto para estrear um corpo construído em titânio de grau 5.

Isso soma-se à remoção do interruptor de silenciamento ou mudo que esses telefones inteligentes da Apple tiveram a vida toda. Para agora adicionar o novo Botão de Ação.

A mudança é interessante e francamente funcional. Mas parece que isso seria apenas o começo de tudo o que está planejado para as gerações futuras.

Tudo o que sabemos sobre o Projeto Nova do iPhone 16

Do MacRumors, vem uma curiosa notícia relacionada ao futuro novo modelo da família Apple: o iPhone 16, a um ano de seu possível lançamento.

O relatório, que supostamente partiu das equipes trabalhando já na fase de pré-produção do futuro telefone, afirma que a Apple tem planos de continuar adicionando botões nos próximos modelos.

De acordo com o relatório, que deve ser tomado com algumas reservas, a Apple está considerando planos para adicionar um botão táctil capacitivo abaixo do botão de ativação em todos os quatro modelos do iPhone 16.

Imagem: Apple | iPhone 15

Esse botão é chamado "Botão de Captura", embora também conte o nome código do Projeto Nova. No entanto, não há detalhes concretos sobre o propósito desta nova adição.

A boa notícia é que no mesmo relato, surge o primeiro relatório de que as câmeras do iPhone 16 e iPhone 16 Plus voltarão a modificar a distribuição e alinhamento de suas lentes.

Assim, um ano após o lançamento do novo celular da Apple, tudo já começa a indicar que se trata de um modelo com uma aparência totalmente renovada.