Esses são os trabalhos que correm o maior risco de serem substituídos por Inteligência Artificial

Trabalho de um robô A Inteligência Artificial poderá tornar obsoletos 80% dos trabalhos no mundo

As máquinas vão nos substituir, não há volta atrás. Isso não significa que não haverá mais trabalho para os humanos, pelo contrário, a chegada da inteligência artificial abre uma enorme quantidade de novas atividades. No entanto, muitas das que conhecemos como convencionais ficarão nas mãos de um sistema de aprendizado automático.

Então, vamos ver essa lista, que nos dá exatamente a inteligência artificial das atividades laborais que correm maior risco de serem substituídas por um sistema de aprendizagem automática no futuro próximo.

O site Infobae ecoa um estudo realizado pelo portal de empregos EUA Indeed, no qual explicam o seguinte:

A forma como as pessoas trabalham mudará inevitavelmente à medida que a IA for adotada, aumentando ou substituindo algumas tarefas e forçando a repensar alguns perfis profissionais. As tarefas mais automatizáveis - como desenvolver código, documentar tarefas e identificar informações relevantes para diagnóstico - serão substituídas ou apoiadas pela Inteligência Artificial.

Dessa forma, detalhamos quais são essas posições que correm maior risco de serem substituídas imediatamente.

Trabalhos rotineiros e repetitivos: Estes trabalhos são os mais suscetíveis à automatização, pois podem ser realizados por máquinas com maior eficiência e precisão. Alguns exemplos incluem:

Operadores de máquinas

Trabalhadores de fábricas

Caixas automáticos

Telemarketing

Recepcionistas

Trabalhos que exigem análise de dados: A Inteligência Artificial pode ser usada para automatizar tarefas que exigem análise de dados, como detecção de fraudes, recomendação de produtos e serviços, e gerenciamento de riscos. Alguns exemplos incluem:

Analistas de Dados

Cientistas de Dados

Investigadores

Contadores

Advogados

Trabalhos que requerem criatividade: A inteligência artificial ainda não está à altura da criatividade humana, mas está avançando rapidamente. No futuro, é possível que a inteligência artificial possa automatizar tarefas que atualmente exigem criatividade, como a redação de anúncios, a criação de conteúdo multimídia e o design de produtos. Alguns exemplos incluem: