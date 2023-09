Engenheira da OpenAI usou o ChatGPT como substituto de um psicólogo: “Me senti ouvida e acolhida”

A Inteligência Artificial como substituto dos médicos é um tema recorrente desde a irrupção desta tecnologia no mundo inteiro. Os próprios profissionais da saúde falam que esses sistemas podem se tornar uma ferramenta excepcional para prevenir ou curar doenças. E o fato de que um engenheiro da OpenAI tenha usado o ChatGPT como um substituto de psicólogo é uma prova realmente surpreendente destes avanços.

O site da Gizmodo tem uma resenha na qual se leem declarações de Lilian Weng, diretora de sistemas de segurança da OpenAI. A engenheira explica que nunca foi à terapia psicológica com um profissional, mas experimentou pela primeira vez com o ChatGPT, fazendo uso das novas funções de reconhecimentos de voz.

Antes de relatar sua experiência, ela enfatiza que o ChatGPT não deve ser a substituição imediata para aqueles que precisam de ajuda psicológica, mas reconhece que a inteligência artificial está se dirigindo para se estabelecer como uma ótima opção.

“Acabei de ter uma conversa pessoal e bastante emocional com o ChatGPT no modo de voz, falando sobre estresse e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”, diz Weng, de acordo com o site mencionado.

“Curiosamente, me senti ouvido e acolhido. Nunca tinha experimentado terapia antes, mas deve ser assim? Todos podem experimentar, especialmente se normalmente só é usado como uma ferramenta de produtividade”, acrescentou.

Terapia psicológica? A Inteligência artificial poderá substituir os psicólogos (Pexels)

Esta prova nos mostra que os esforços para que a inteligência artificial emule o mais fielmente possível o comportamento dos humanos.

A habilidade do ChatGPT de responder perguntas e narrar histórias em voz alta tornou-se possível graças à implementação de um novo modelo de texto para voz. Este modelo possui uma capacidade única de gerar áudio que soa surpreendentemente similar à fala humana a partir de simples cadeias de texto, e tudo isso é apoiado por breves fragmentos de amostra de voz.

Esta proeza técnica foi alcançada em colaboração com atores de dublagem profissionais, resultando na criação de cinco vozes distintas para que os usuários escolham a que mais lhes agrade ao interagir com o ChatGPT.