Elon Musk vítima das tempestades solares: 200 satélites de Starlink destruídos pelo comportamento incomum do Sol

Com as mãos na cabeça: é assim que Elon Musk deve estar depois de saber que cerca de 200 satélites do Starlink foram destruídos pelos efeitos das tempestades solares. As incomuns erupções da nossa estrela maciça atacaram as comunicações da Terra e tudo indica que a empresa do magnata sul-africano é a principal vítima.

A atividade solar é um ciclo de aproximadamente 11 anos no qual o Sol experimenta mudanças em seu campo magnético. Durante o período de máxima atividade, que é o que estamos passando neste momento, o Sol produz mais manchas solares, ejeções de massa coronal e as surpreendentes explosões.

Cientistas americanos detectaram em agosto deste ano que o Sol está emitindo uma quantidade extraordinária de raios gama: é a radiação de maior energia já registrada. A quantidade equivale a mil milhões de elétron-volt.

O site Infobae, citando um relatório do SatelliteMap.space, detalha que cerca de 569 satélites Starlink deixaram de funcionar neste último ano. Destes, cerca de 200 registraram falhas nos últimos dois meses, datas que coincidem com o aumento da atividade solar que chega à Terra.

Desde que a Starklink entrou em operação, lançou mais de cinco mil satélites para o espaço. Que 200 se danifiquem é um desperdício que não deixa Elon Musk satisfeito, pois para repor esses 200 precisaria de pelo menos 9 lançamentos feitos através do Falcon 9 da SpaceX.

Sim, sabemos que a empresa que os põe em órbita também é de Elon Musk, mas isso não significa que não seja necessário gastar recursos para realizar o processo.

O impacto da atividade solar na Terra