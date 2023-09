PERIGO: a Inteligência Artificial está sendo usada agora para criar fotos e vídeos deepfake de estudantes e menores

A Inteligência Artificial chegou a um novo e inquietante grau de evolução que pode se tornar uma arma danosa, com a viralização de uma nova classe de fotografias e vídeos deepfake que mostram um grau de realismo bastante convincente, o que representa um risco para qualquer um que tenha postado uma foto sua em qualquer tipo de rede social, como Instagram ou Facebook.

Agora que começaram a surgir aplicações e sites que usam esta tecnologia para gerar imagens e vídeos deepfake de conteúdo explícito para adultos, desnudando pessoas a partir de uma simples imagem casual.

O fator mais delicado aqui é que essas plataformas de Inteligência Artificial não distinguem limites de idade, nem as noções básicas de consentimento, o que tem resultado em casos de estudantes e menores que se tornaram vítimas destes montagens hiper-realistas tanto na Europa quanto na América Latina.

Assim, a web abre uma nova etapa, onde a Inteligência Artificial pode ser usada para gerar pornografia falsa que exponha adolescentes, meninas e pessoas de qualquer idade, classe ou situação.

Há um ano, vimos como o TikTok viralizava o potencial alcance deste tipo de plataformas com uma série de imitadores de famosos. Desde então, já se visualizava o perigo latente. Mas agora já está próximo e real.

Fotos e vídeos deepfake criados pela Inteligência Artificial são a nova fonte de imagens de abusos sexuais contra crianças, meninos e adolescentes

Um artigo da BBC publicado em 25 de setembro de 2023 relata um lamentável acontecimento ocorrido na pequena comunidade espanhola de Almendralejo.

Onde mais de 25 meninas e adolescentes foram vítimas de uma série de fotografias e vídeos deepfake manipulados por Inteligência Artificial para gerar material tão falso quanto explícito.

Ao mesmo tempo que um extenso artigo do jornal sul-americano La Nación, detalha os pormenores de outro caso similar, onde Mario Leandro Pérez González, um argentino de 23 anos de idade, acabou sendo acusado por suas companheiras da Faculdade de Arquitetura e Design Gráfico da Universidade Nacional de San Juan por gerar esse tipo de material com elas.

Deepfake Foto: cortesia

No caso de Pérez, está sendo analisado um vácuo jurídico que existe nas leis atuais, onde este tipo de material falso ainda não é tipificado como crime. Mais do que tudo porque as regulamentações e normas vigentes estão genuinamente desatualizadas.

No final, o Centro de Abordagem Integrada de Crianças, Adolescentes e Vítimas (ANIVI) processou o estudante que criou o material falso por ter também armazenado imagens reais explícitas de menores de idade.

Mas os casos da Espanha e Argentina marcam o potencial de risco e o quanto delicado se tornou tudo com a existência de aplicações muito populares (cujo nome não se indicará aqui) capazes de gerar nudes a partir de retratos inofensivos.