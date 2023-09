Optimus, o robô humanoide de Elon Musk, já pode organizar objetos e fazer ioga

Optimus, o robô humanoide da Tesla Imagem via Tesla

O robô humanoide da Tesla é mostrado em toda a sua glória. Optimus, criado pela empresa de Elon Musk, já pode ordenar objetos e até mesmo fazer yoga.

A companhia de carros elétricos apresentou esta semana um vídeo com seu robô realizando ações. Ele aparece capacitado para calibrar autonomamente braços e pernas, andando, pegando objetos e arrumando-os de acordo com os comandos.

"Optimus agora pode ordenar objetos de forma autônoma", escreveu Tesla Optimus na sua conta do X, antes do Twitter. "A sua rede neural está completamente treinada, do início ao fim: entrada de vídeo, saída de controles".

"Junte-se para ajudar a desenvolver Optimus (e melhorar o seu regime de yoga), acrescentou na publicação com o vídeo, que já ultrapassou as 12,4 milhões de reproduções.

Claro, ainda faltam muitos detalhes para que finalmente tenha seu lançamento oficial. Mas os passos que está dando são extremamente importantes.

A evolução do Optimus, o robô humanoide da empresa Tesla e Elon Musk

Lembre-se de que o primeiro protótipo do robô humanóide Optimus foi apresentado por Elon Musk no AI Day da Tesla de 2022.

Naquela época, o magnata afirmava: "Com o tempo, podemos ter um tipo de robô como os dos filmes de ficção científica, como Star Trek. Poderíamos programar o robô para ser menos robótico, mais amigável, para aprender a imitar os seres humanos e se sentir muito natural".

Optimus tem 1,73 metros e pesa 57 quilogramas, de acordo com as características divulgadas pela Tesla. Possui um pacote de baterias de 2,3 kWh, oferecendo conectividade WiFi e Long Term Evolution.

Se espera que, definitivamente, seja capaz de realizar tarefas nas fábricas da Tesla para chegar à comercialização. Os anos 2024 e 2025 serão cruciais.

Tesla, enquanto isso, continua procurando mais engenheiros de aprendizado profundo, visão computacional, planejamento de movimento, controles, mecânica e software em geral para continuar aperfeiçoando-o. Deixamos o link aqui.