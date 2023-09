Frank Rubio já está em casa: o astronauta da NASA retorna à Terra um ano depois

A odisséia de Frank Rubio no espaço terminou: o astronauta da NASA, de origem salvadorenha, já está em casa, mais de um ano depois de sua saída. Ele chegou junto com seus companheiros, os cosmonautas russos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, aterrissando nos estepes do Cazaquistão.

"Eu me sinto fantástico", disse Rubio assim que saiu da nave.

A descida ocorreu neste quarta-feira, às 7:17 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, a bordo da nave russa Soyuz MS-23. Membros da Roscosmos, a agência espacial russa, receberam a tripulação em terra.

Rubio e seus companheiros foram colocados em macas, até que recuperassem o equilíbrio após a viagem. Será difícil para eles andar com segurança depois de algum tempo, já que estiveram mais de um ano em microgravidade.

Lembre-se que o trio voou para a Estação Espacial Internacional em 21 de setembro de 2022 para uma missão de 6 meses, mas problemas na nave que o traria fizeram com que tudo se estendesse por mais 6 meses.

O recorde de Frank Rubio como astronauta da NASA

Frank Rubio, californiano e filho de salvadorenhos, quebrou o recorde de mais dias no espaço para um astronauta da NASA. No total, foram 371 dias, ultrapassando o registro de 355 estabelecido por Mark Vande Hei.

No entanto, o recorde absoluto ainda é mantido pelo cosmonauta russo Valeri Poliakov, que ficou na Estação Mir por 437 dias, entre 1993 e 1994.

A descida da nave com Frank Rubio e seus companheiros Imagem via Roscosmos

De acordo com o estabelecido pela Roscosmos, o grupo voará do local de aterrissagem até Karaganda, no Cazaquistão. Em seguida, Frank Rubio viajará num avião da NASA de volta a Houston, onde será recebido no Centro Espacial Johnson.

Nascido como Francisco Carlos Rubio, em 11 de dezembro de 1975, em Los Angeles, Califórnia, este filho de salvadorenhos é piloto, oficial do Exército dos Estados Unidos e médico-cirurgião.

Atualmente, ele tem o posto de Tenente-Coronel. A missão espacial Soyuz MS-22, que foi estendida para Soyuz MS-23, é a primeira que ele realizou em sua carreira.