ChatGPT, cada vez mais humano: os usuários podem manter conversas com a IA e enviar imagens

A Inteligência Artificial (IA) deu um grande salto no mundo das conversas digitais com a última atualização do ChatGPT, o renomado chatbot desenvolvido pela OpenAI. Nesta versão melhorada, os usuários podem desfrutar de uma experiência de diálogo ainda mais imersiva, interagindo com a IA de maneira tão natural como se estivessem conversando com um amigo, e recebendo respostas geradas por IA que parecem cada vez mais humanas.

A divulgação desta emocionante novidade foi feita através de uma publicação no blog oficial da OpenAI, onde são detalhadas as infinitas possibilidades que esta nova função de voz oferece aos usuários. Desde pedir histórias para antes de dormir para seus filhos até resolver debates na mesa familiar, o ChatGPT se consolida como um companheiro versátil e útil em diversas situações.

A habilidade do ChatGPT de responder perguntas e contar histórias em voz alta tornou-se possível graças à implementação de um novo modelo de texto para voz. Segundo o Computer Hoy, este modelo possui uma capacidade única de gerar áudio que soa surpreendentemente semelhante à fala humana a partir de simples cadeias de texto, e tudo isso é apoiado por breves fragmentos de amostra de voz.

Esta proeza técnica foi alcançada em colaboração com atores de dublagem profissionais, resultando na criação de cinco vozes diferentes para que os usuários escolham a que mais lhes agradar ao interagir com o ChatGPT.

ChatGPT Plus (Unsplash)

Mais novidades

OpenAI também introduziu uma função que permite que o ChatGPT responda a instruções que incluem imagens. Imagine tirar uma foto dos ingredientes disponíveis na sua geladeira e pedir ao ChatGPT que elabore um plano de refeições com o que você tem à sua disposição.

Além disso, a atualização inclui uma "ferramenta de desenho" na aplicação, que permite aos usuários marcar uma parte específica de uma imagem e pedir ao chatbot que se concentre nessa área em particular, tornando-a ainda mais versátil.

Essas emocionantes características estarão disponíveis nas próximas duas semanas para os assinantes dos serviços Plus e Enterprise do ChatGPT. O serviço Plus tem um custo de $20 por mês e o serviço Enterprise foi projetado para atender às necessidades de clientes comerciais, oferecendo-lhes ainda mais possibilidades para melhorar suas operações.