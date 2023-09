Brian May, o lendário guitarrista do Queen, foi a chave para a chegada das amostras do asteroide Bennu

Brian May e Dante Lauretta Ambos trabalharam na coleta e regresso das amostras do asteroide Bennu à Terra

A chegada das amostras do asteroide Bennu à Terra contou com um personagem chave: Brian May. O músico, lenda da banda inglesa Queen, ajudou na chegada como parte do time de OSIRIS-REx da NASA.

No domingo passado, quando amostras foram coletadas por membros da OSIRIS-REx, o inglês enviou uma mensagem de felicitações para toda a equipe.

“Olá pessoal da NASA, fãs do espaço, amantes de asteroides. É o Brian May, do Queen, como provavelmente sabem. Mas também estou imensamente orgulhoso de ser membro da equipe do OSIRIS-REx”, disse em um vídeo divulgado em sua conta do Instagram.

Brian May lamentou não poder se encontrar com a equipe para observar as amostras do Bennu: “Estou ensaiando para uma turnê com o Queen, mas meu coração permanece com vocês enquanto recuperam estas preciosas amostras”.

“Feliz dia de devolução da amostra e parabéns a todos que trabalham tão incrivelmente duro nesta missão, especialmente ao meu querido amigo Dante (Lauretta, pesquisador principal do OSIRIS-REx). Deus os abençoe a todos”, fechou.

A colaboração de Brian May na coleta e regresso das amostras do asteroide Bennu

Poucos sabem que Brian May é astrofísico, com um doutorado completado em 2007. Como cientista cidadão, ele publicou um livro sobre a viagem de OSIRIS-REx com imagens capturadas por ele e por sua colaboradora, Claudia Manzoni.

Ele escreveu junto com Lauretta o livro, intitulado Bennu: Anatomia 3D de um Asteroide.

A colaboração específica de Brian May no voo da OSIRIS-REx a Bennu foi mostrar os melhores locais para a nave aterrisar no asteroide. Ele o fez com fotografias após a exploração das missões da NASA, ESA e JAXA.

“Isso é o que me comprometi a fazer”, disse em uma entrevista com o Espaço. “Foi muito trabalho, mas um trabalho muito feliz”.

Brian May continua se apresentando com Queen, como guitarrista da banda desde seus inícios. Esteve ao lado de Freddie Mercury, Roger Taylor e John Deacon nos momentos de glória do grupo.

Após a morte de Mercury, eles realizam concertos alternando com vocalistas, sendo Adam Lambert o atual.