A vida dos mamíferos da Terra estará seriamente em perigo com a formação do novo supercontinente

A vida dos humanos e todo ser considerado mamífero estará em risco após a formação do novo supercontinente, que os cientistas chamam de Pangea Última. Estima-se que os movimentos das placas da Terra mudem e dentro de 250 milhões de anos haverá um enorme bloco cercado por água no nosso mundo.

O portal Infobae relata que um estudo desenvolvido pela Universidade de Bristol explica que, após a formação deste bloco de Terra, as temperaturas da Terra ficarão acima dos 40 graus, tornando a vida impossível para algumas classes de mamíferos.

Além do aquecimento global, os modelos teóricos indicam que haverá uma enorme ativação de vulcões no planeta, que gerarão grandes quantidades de CO2 na atmosfera. Isso resultaria em apenas 8% do nosso território atual sendo habitável e 92% impossível para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

A formação da Pangea Última reduzirá a diversidade de habitantes disponíveis para os mamíferos. Atualmente, os mamíferos vivem en uma ampla gama de habitats, desde os bosques tropicais, até as regiões árticas.

No entanto, com a formação da Pangea Última, os continentes se unirão, o que reduzirá a quantidade de habitats disponíveis. Isso poderia levar à extinção de alguns mamíferos que não conseguem se adaptar aos novos habitats.

Outra questão é que a formação da Pangea Última mudará as rotas de migração dos mamíferos. Atualmente, os mamíferos podem migrar de um continente para outro através de pontes de terra. No entanto, com a formação do supercontinente, essas pontes de terra desaparecerão. Isso poderia dificultar a migração dos mamíferos, o que poderia levar à diminuição de sua população.