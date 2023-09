Tudo pronto para o retorno do astronauta Frank Rubio à Terra: estes são os detalhes da NASA

Finalmente, nesta quarta-feira, 27 de setembro, Frank Rubio estará em casa. Ele passou mais de um ano na Estação Espacial Internacional devido a um problema na nave que o levaria de volta à Terra, quando estava destinado a passar apenas seis meses de missão.

O astronauta da NASA, médico cirurgião, militar do Exército norte-americano e filho de salvadorenhos, acidentalmente estabeleceu um novo recorde para os americanos, de 371 dias no espaço.

Agora ele tem previsto sua viagem de retorno na nave Soyuz MS-23, junto com os cosmonautas russos Sergey Prokopyev e Dimitri Petelin. Os três chegaram em 21 de setembro de 2022 à Estação Espacial Internacional.

No entanto, nem Prokopyev nem Petelin estabeleceram recordes de permanência, pois o absoluto está nas mãos de seu compatriota, Valeri Poliakov, com 437 dias em seu currículo.

“Tenho experimentado uma mistura de emoções, uma montanha-russa de emoções, porque profissionalmente foi um desafio incrível, incrivelmente gratificante”, disse o filho de salvadorenhos.

“Uma coisa que tentei fazer, e espero ter conseguido (certamente não o fiz perfeitamente), é manter uma atitude positiva e estável durante toda a missão, apesar das altas e baixas internas”, acrescentou.

Qual é o itinerário do astronauta Frank Rubio e de seus companheiros na volta à Terra?

De acordo com o cronograma da Roscosmos e da NASA, o trio partirá da Estação Espacial Internacional nesta quarta-feira às 3:54 da manhã (hora do leste dos Estados Unidos), aterrisando às 7:17 da manhã sobre a estepe do Cazaquistão, ao sudeste da cidade de Dzherzkazgan.

Frank Rubio, Sergey Prokopyev e Dimitri Petelin viajarão em seguida para a cidade kazakh de Karaganda. O norte-americano embarcará, em seguida, em um avião da NASA de volta para Houston.

Frank Rubio na Estação Espacial Internacional Astronauta de origem salvadorenha da NASA

Uma fuga da refrigeração na nave espacial Soyuz MS-22 evitou que tanto Rubio como seus companheiros retornassem à Terra quando estava programado originalmente, seis meses atrás.

Daí que eles tiveram que ficar no espaço em uma missão que abrangeu mais de 253 milhões de quilômetros e 5.963 órbitas à Terra.

Rubio quebrou o recorde espacial para um astronauta da NASA, que tinha Mark Vande Hei (355 dias). A partir desta quarta-feira, ele poderá descansar entre os seus amigos e familiares, após a odisseia que viveu.