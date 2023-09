Seremos engolidos? Especialistas afirmam que a Terra poderia ter até três buracos negros mais próximos do que se esperava

Anteriormente, um consenso geral da comunidade científica e das agências espaciais, como a NASA, era que as chances de a Terra ser absorvida por um buraco negro eram mínimas, pois a formação desse tipo mais próxima acreditava-se que estava a cerca de 1.560 anos-luz de distância.

No entanto, a ciência de exploração espacial cresceu a passos largos nos últimos anos e agora a comunidade de investigadores especializados neste campo descobriu que, na verdade, existiriam buracos negros muito mais próximos do que pensávamos.

Os mais recentes achados apontam que, na verdade, a Terra não está tão distante do buraco negro mais próximo, pois haveria não uma, mas três formações deste tipo nos arredores. Com o mais próximo localizado a apenas 150 anos-luz.

Ainda é uma quantidade considerável de distância, mas na verdade é 10 vezes menos do que o estimado anteriormente. Então, podemos dizer que, de certa forma, esses buracos negros estariam quase "na esquina".

Isso inevitavelmente nos leva a uma pergunta: podemos ser absorvidos?

Existem três buracos negros perto da Terra: Podemos ser absorvidos por algum deles?

Um estudo publicado recentemente na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugere a potencial existência de vários buracos negros, pelo menos três, no aglomerado de estrelas das Híades, que é, como o nome sugere, a aglomeração estelar aberta mais próxima do nosso sistema solar.

Um grupo de pesquisadores, liderado por Stefano Torniamenti, da Universidade de Padua (Itália), com a participação de Mark Gieles, professor ICREA da Faculdade de Física, do Instituto de Ciências do Cosmos da Universidade de Barcelona (ICCUB) e do Instituto de Estudos Espaciais de Catalunha (IEEC), e Friedrich Anders (ICCUB-IEEC), descobriram isso.

Esta simulação de um buraco negro supermassivo mostra como ele distorce a região estrelada e captura a luz, criando a silhueta do buraco negro. Crédito: simulação Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA; imagem de fundo ESA/Gaia/DPAC NASA

O aglomerado de Hyades está a "apenas" 150 anos-luz da Terra e, com a tecnologia disponível, os cientistas conseguiram executar uma simulação completa desta formação para comparar os resultados com as posições e velocidades das estrelas reais.

Assim chegaram à conclusão de que poderia haver pelo menos três buracos negros provenientes de Híades. A boa notícia é que eles ainda estariam dentro do aglomerado estelar e sua distância é bastante remota.

Assim, por enquanto, eles não representam uma ameaça latente.