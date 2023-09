Sam Altman confirma a existência de uma super inteligência artificial? A advertência do CEO da OpenAI

A Inteligência Artificial está no foco da cena global por parte das potências governamentais de todo o mundo. Uma possível regulamentação está se aproximando para esses avanços tecnológicos, que afetariam o uso diário de sistemas como o ChatGPT da Open AI, empresa dirigida por Sam Altman.

O bloco político da União Europeia e alguns aliados, como o governo do Reino Unido, propõem uma convenção internacional para debater se deveria haver uma regulamentação sobre a inteligência artificial.

Embora a empresa e as iniciativas de Sam Altman seriam afetadas principalmente, o CEO da OpenAI não teme esta situação. Na verdade, ele concorda que existam regulamentações para mecanismos de aprendizado automático, como aqueles desenvolvidos por suas empresas.

No que diz respeito a este assunto, Altman até mesmo se mostrou “preocupado” com a falta de regulação. Ele afirmou que: “As pessoas em nossa indústria criticam muito a regulação. Estamos pedindo regulação, mas apenas dos sistemas mais poderosos”. E é aqui que paramos: Como assim sistemas poderosos?

Inteligência Artificial Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

Em sua declaração, o rosto visível da explosão da inteligência artificial fala sobre a necessidade de regulação de uma espécie de super inteligência artificial que possui 10 mil vezes mais poder do que o ChatGPT 4.

"Modelos que têm 10.000 vezes o poder de GPT4, modelos que são tão inteligentes quanto a civilização humana, o que quer que seja, provavelmente merecem alguma regulamentação", disse Altman, de acordo com a Money Control.

Existe esse tipo de super inteligência artificial? De acordo com os sistemas existentes e os meios convencionais, não há provas de que algo assim já esteja nas mãos dos usuários comuns. Mas Sam Altman aponta que são esses os sistemas que merecem regulação.

De qualquer forma, se chegar ao ponto de regulamentar os sistemas que já conhecemos, Altman diz estar em paz com isso. “É possível errar na regulamentação, mas não acho que ficaríamos sentados e temendo. Na verdade, acreditamos que alguma versão dela (regulamentação) é importante”, disse ele.