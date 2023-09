NASA já tem as amostras de Bennu em suas mãos: o que eles podem descobrir na análise das rochas do asteroide?

As amostras do asteroide Bennu são recolhidas Imagens da NASA

Nesse pequeno aparelho que vemos na imagem de capa, a NASA investiu mais de sete anos de pesquisa e milhões de dólares. A sonda espacial OSIRIS-REx enviou do espaço amostras do asteroide Bennu, que foi buscar em 2016. Então, agora todos nos perguntamos: o que vem para a pesquisa e análise? O que será revelado com estas rochas espaciais?

OSIRIS-REx saiu da Terra em 8 de setembro de 2016 e chegou à órbita do asteroide Bennu em dezembro de 2018, e após dois anos de análise, pousou na rocha em outubro de 2020. Esperou alguns meses na superfície e em janeiro de 2021 partiu novamente para a Terra.

A cápsula com as amostras do asteroide Bennu chegou à Terra NASA (NASA/Europa Press)

Levou dois longos anos de viagem de volta (sete no total desde a sua saída) e já depositou o seu encargo no nosso planeta. Cientistas da NASA, apoiados por pessoal das Forças Aéreas dos Estados Unidos, recolheram o pacote e colocaram-no num local seguro para o seu estudo.

O que eles vão descobrir?

Em primeiro lugar, a composição de Bennu poderia fornecer pistas sobre o elemento original que deu vida ao Sistema Solar que integramos. Bennu é um asteroide carbonoso, o que significa que é feito de materiais orgânicos, como carbono, água e compostos de carbono. Estes materiais poderiam ser os blocos de construção da vida.

Outro ponto específico que não pode ser deixado de lado é o dos minerais. Estes elementos encontrados em Bennu podem fornecer pistas sobre como os planetas se formaram.

O asteroide, de acordo com as teorias, formou-se no cinturão de asteroides, que é uma região do sistema solar situada entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os minerais encontrados nesta rocha podem ajudar os cientistas a compreender como os mundos desta vizinhança se formaram a partir do material do cinturão de asteroides.

E muito mais profundamente na pesquisa astronômica, os vestígios de vida em Bennu poderiam fornecer evidências da panspermia, a teoria de que a vida se originou no espaço e se espalhou por todo o universo.

Se encontrassem vestígios de vida no asteroide, isso poderia sugerir que a vida é mais comum no universo do que se pensava anteriormente. Sim, de certa forma, isso acrescentaria um elemento para garantir que deveria haver vida em outros planetas.