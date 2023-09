iPhones 15 Pro e 15 Pro Max podem mudar temporariamente de cor sem capa, confirma a Apple

A recente chegada ao mercado dos esperados iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max trouxe uma surpreendente revelação por parte da Apple. Os usuários destes dispositivos relataram certas mudanças temporárias na cor dos quadros de titânio destes elegantes telefones, uma questão que a empresa reconheceu oficialmente em um documento de suporte atualizado.

No documento citado por TechRadar, a Apple explica que “para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, a gordura da pele pode alterar temporariamente a cor da faixa externa”.

Apesar disso, não há motivo para alarme, pois a solução é relativamente simples: limpar o quadro do telefone com um “paninho macio, levemente úmido e sem fiapos” restaurará a aparência original do dispositivo, deixando-o como novo. No entanto, alguns usuários podem optar por adquirir uma capa protetora para prevenir essas mudanças temporárias na cor.

A novidade nos modelos Pro e Pro Max é o uso de titânio com efeito escovado em vez do aço inoxidável que costumava ser usado. Isso parece ser a razão por trás da maior visibilidade das impressões digitais na superfície do dispositivo. No entanto, é importante destacar que este desgaste gradual pode não ser uma preocupação para todos os usuários.

Os quatro designs do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max APPLE (APPLE/Europa Press)

As vantagens do titânio

A mudança para o titânio tem suas vantagens, já que os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max são mais leves do que seus antecessores imediatos e espera-se que sejam mais resistentes à corrosão, embora também sejam ligeiramente mais grossos.

Para os usuários que optarem pelos modelos padrão iPhone 15 e iPhone 15 Plus, eles mantêm o quadro de alumínio habitual, o que significa que não deveriam experimentar alterações de cor no quadro. Todos os novos modelos de iPhone 15, no entanto, contam com vidro na parte frontal e traseira.

Além da limpeza e manutenção recomendadas, é importante manter o dispositivo longe da umidade e evitar que ela penetre nas aberturas do telefone para manter seu funcionamento ótimo.