iPhone 15 Pro Max: teste de durabilidade do smartphone termina com uma surpresa inesperada

Na última postagem de suas famosas provas de durabilidade, Zack Nelson, o famoso criador do canal do YouTube JerryRigEverything, deixou seus seguidores boquiabertos ao submeter o iPhone 15 Pro Max a um exaustivo e surpreendente exame.

O iPhone 15 Pro Max, o navio-bandeira mais grande e caro da Apple, foi o último a ser submetido ao rigoroso julgamento de Nelson. O dispositivo, que começou a chegar aos consumidores na semana passada, impressionou o testador com seu titânio e vidro traseiro gravado, que descreveu como “super legais”.

Nelson começou o teste raspando o Ceramic Shield da tela de 6,7 polegadas do iPhone 15 Pro Max, e para surpresa de muitos, a tela se manteve surpreendentemente bem diante da agressão. Em seguida, com sua faca de mão, submeteu a câmera selfie a uma rodada de raspagens, que, graças à proteção do Ceramic Shield, resistiu de forma eficaz.

A inesperada surpresa

De acordo com Digital Trends, quando chegou a hora de arrastar a faca de caixa ao longo do dispositivo, a camada azul de depósito físico de vapor (PVD) se soltou, revelando o quadro de titânio por baixo, como se esperava.

O momento crítico chegou quando Nelson expôs a tela do iPhone 15 Pro Max a uma chama durante um longo período de tempo. Apesar da intensidade do calor, a tela permaneceu surpreendentemente intacta, mantendo a esperança de que o dispositivo resistisse à prova com sucesso.

No entanto, a surpresa mais impactante veio durante o teste flexível não científico de Nelson. Usando os seus dedos e polegares, ele tentou dobrar o dispositivo, e para espanto de todos, a tela de vidro traseira se quebrou com uma surpreendente facilidade.

Esta falha inesperada deixou Nelson atônito e expressando sua incredulidade, pois ele tem realizado testes semelhantes há 11 anos e raramente tinha visto um iPhone se quebrar desta forma.

Nelson destacou que a resistência da estrutura de titânio de grau 5, que é suposto ser três vezes mais resistente à tração do que o alumínio e tem menos elasticidade, pode ter sido um fator nesta inesperada quebra. É importante notar que ao realizar o mesmo teste de flexão no iPhone 15 Pro de 6,1 polegadas, o dispositivo mais pequeno demonstrou uma resistência significativamente maior.