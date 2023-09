YouTube anuncia novos produtos de IA gerativa para inaugurar a nova era da expressão criativa

Após o Made On YouTube, evento realizado no início da semana, a plataforma anunciou um conjunto de capacidades impulsionadas pela Inteligência Artificial que ajudarão os criadores, artistas emergentes e estabelecidos, a criar, editar e compartilhar conteúdo de maneira nova e ousada.

Estas ferramentas alimentadas por IA ajudarão a desvendar novas e poderosas formas de criatividade, eliminarão as dificuldades no processo criativo e permitirão que os criadores do YouTube alcancem mais espectadores.

IA a serviço do YouTube

Para demonstrar o potencial ilimitado que a Inteligência Artificial pode oferecer aos criadores, artistas e a indústria criativa, os principais anúncios de hoje incluem:

Apresentando o Dream Screen:

No final deste ano, o YouTube apresentará o Dream Screen, uma nova função experimental que permite aos criadores adicionar fundos de vídeo ou imagens geradas por IA aos seus Shorts, simplesmente ao escrever uma ideia em um comando. Com o Dream Screen, os criadores poderão gerar novos e fantásticos cenários para os seus Shorts em que o limite é a imaginação.

Desde o seu lançamento em 2020, o Shorts ultrapassou 70 bilhões de visualizações diárias de mais de 2 bilhões de usuários registrados por mês.

O lançamento do YouTube Create:

Para facilitar a produção de vídeos: Para ajudar qualquer pessoa a criar e compartilhar vídeos diretamente no YouTube. Hoje, a plataforma lançou um novo aplicativo chamado YouTube Create, projetado para capacitar os criadores a começarem a criar com um conjunto de ferramentas de produção com o objetivo de editar seus Shorts, vídeos mais longos ou ambos.

O aplicativo oferece ferramentas de vídeo como edição e recortes de precisão, legendas automáticas, voz off e também acesso a uma biblioteca de filtros, efeitos, transições e músicas sem direitos autorais, e inclui tecnologia de sincronização para que os criadores possam produzir seu próximo vídeo no YouTube sem depender de um software de edição complexo.

YouTube consultou mais de 3.000 criadores durante o processo de desenvolvimento do YouTube Create. Atualmente, está em fase beta no Android em mercados como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Indonésia, Índia, Coreia e Cingapura.

Além disso, o YouTube Create é gratuito. Aqui estão mais formas pelas quais o YouTube está ajudando os criadores a reduzir a carga de trabalho e a fornecer-lhes ferramentas mais eficazes para gerar novas ideias e alcançar novas audiências.

A plataforma está incorporando o Aloud:

É uma ferramenta de dublagem impulsionada por IA - para que os criadores possam facilmente alcançar audiências que estão além de seu idioma original.

A função está atualmente em fase de teste em inglês, português e espanhol, e disponível para um grupo selecionado de criadores.

Creator Music:

No próximo ano, a busca assistida no Creator Music facilitará que criadores encontrem a trilha sonora perfeita para seus vídeos. Os criadores podem simplesmente realizar uma busca e a Inteligência Artificial sugerirá música livre de direitos autorais que se ajuste às suas necessidades.

Creator Music está atualmente disponível nos Estados Unidos e esperamos expandi-lo o mais rápido possível.

Outras novidades:

Também no próximo ano, o YouTube Studio aproveitará a Inteligência Artificial gerativa para criar ideias de vídeos e rascunhos de esquemas para ajudar os criadores a desenvolver ideias.

Estes conhecimentos são personalizados para cada canal e baseiam-se no que o público já está vendo e no que está interessado. O YouTube tem vindo a testar versões preliminares de ferramentas impulsionadas pela IA no YouTube Studio com criadores, e mais de 70% dos inquiridos disseram que lhes ajudou a desenvolver e testar ideias para os seus vídeos.

A visão do YouTube

Neal Mohan, CEO do YouTube, menciona: "Hoje compartilhamos novas atualizações que ajudarão os criadores e artistas a ultrapassar os limites da expressão criativa, tornando o difícil simples e o impossível possível".

"Ajudar criadores de todos os lugares a criar conteúdo que eles amam é fundamental para o compromisso do YouTube de colocar o poder criativo nas mãos de milhões de pessoas. Hoje é o início de uma nova era de criatividade. Não podemos esperar para ver o que nossa incrível comunidade de criadores e artistas fará no YouTube", acrescentou.

Lyor Cohen, diretor global de música do YouTube, disse: "Audaciosos e responsáveis, essa é a nossa missão. O potencial da IA é extremamente empolgante. Mas, como acontece com qualquer nova tecnologia, devemos abordá-la de forma responsável. O que os artistas, compositores e produtores fazem é algo exclusivamente humano que não pode ser substituído pela tecnologia".

“Vemos a IA como uma ferramenta que os artistas podem usar para amplificar e acelerar sua criatividade. Estamos comprometidos a trabalhar com a comunidade criativa dentro de nosso Incubador de Música AI, que agora se expandiu a nível global. Também estamos nos apoiando em nosso superpoder: nosso profundo vínculo com a indústria da música, trabalhando constantemente com eles para alcançarmos nossos objetivos coletivos de incentivar a criatividade e impulsionar o negócio”, acrescentou.

Criadores de conteúdo

Estes criadores e artistas estão usando a plataforma para acelerar o futuro da expressão criativa e explicam como as ferramentas anunciadas hoje impactarão no ecossistema mais amplo.

- O criador, Alan Chikin Chow, disse: “É realmente incrível ver um aplicativo como Create, pois dá aos criadores a confiança de que tudo o que for feito no YouTube Create será otimizado para a plataforma. Um aplicativo como este abrirá as portas para mais pessoas e tornará o YouTube muito mais acessível”.

- A criadora, Jade Beason, disse: “Adoro a eficiência. Estou muito empolgada com as sugestões impulsionadas pela IA, pois estão ajudando no que já faço - procurar na Internet, ver as tendências do Google, tomar as sugestões da minha audiência - e me dão ideias para vídeos que me inspiram a fazer e colocar meu próprio selo”.

- A criadora, Cleo Abram, disse: “As ferramentas de IA podem nos ajudar a minimizar a lacuna entre o que imaginamos e o que podemos, em vez de reduzir nossas ideias. E ao reduzir essa lacuna, essas ferramentas podem aumentar o acesso à conversação”.

- O artista, compositor e produtor Charlie Puth disse: "Estou muito feliz em fazer parte da Incubadora de Música de IA do YouTube. A IA gerativa é uma ferramenta poderosa e sou grato ao YouTube por colaborar com os artistas ao desenvolver sua tecnologia para garantir que ela acelera a criatividade, ao invés de substituí-la".