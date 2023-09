Veja o que os astronautas fazem para minimizar o enfraquecimento dos ossos e músculos no espaço

É um fato bem conhecido que os humanos evoluíram e se adaptaram à vida na Terra. Nossos corpos estão perfeitamente sintonizados com as condições que predominam na superfície do nosso planeta natal: uma atmosfera rica em oxigênio e nitrogênio, um campo magnético que atua como um escudo protetor e uma noção clara de “acima” e “abaixo”. Comodidades que os astronautas não têm no espaço.

Quando os seres humanos abandonam a segurança da Terra e se aventuram no vasto espaço, enfrentam uma série de desafios e consequências para sua saúde que devem ser abordados de forma criativa.

Um dos maiores desafios enfrentados pelos astronautas no espaço é a gravidade contínua. Flutuar dentro de uma nave espacial elimina a necessidade de suportar o peso da parte superior do corpo, já que não há gravidade que o puxe para baixo.

A primeira vista, isso pode parecer um alívio para as articulações e músculos, especialmente nas pernas e abdômen, que frequentemente ficam cansados e tensos na Terra. No entanto, na verdade, a falta de tensão sobre ossos e músculos é um problema.

O que os astronautas fazem?

Em condições normais, como explica Slash Gear, a tensão nos ossos e músculos desencadeia um processo de feedback no corpo que estimula a reparação e o fortalecimento destes tecidos. Mas na ausência de gravidade no espaço, esta tensão é significativamente reduzida, resultando na perda de densidade óssea e massa muscular com o tempo.

Estação Espacial Internacional Caminhada de astronautas

Uma vez que não existem atualmente assentamentos espaciais permanentes (embora isso possa mudar no futuro), espera-se que qualquer astronauta volte à Terra em algum momento. No entanto, a perda de osso e músculo pode representar um obstáculo significativo para a sua capacidade de se readequar às atividades normais na gravidade terrestre.

Para combater essa fraqueza, os astronautas realizam rotinas de exercícios rigorosos durante as missões espaciais mais longas. O exercício no espaço é essencial para contrabalançar a perda de massa muscular e a densidade óssea.

Esse abordagem tem seus desafios. Requer equipamento especial projetado para funcionar em condições de ausência de gravidade, o que ocupa espaço valioso na nave espacial que poderia ser usado para outros fins científicos. Além disso, os astronautas têm um tempo limitado para se exercitarem devido às demandas da missão.