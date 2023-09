Processador, memória RAM ou placa de vídeo: o que você deve atualizar primeiro em seu computador

Quando chega a hora de melhorar o desempenho do seu computador, seja porque está a pensar em adquirir um novo equipamento ou simplesmente deseja melhorar o que já tem, surge uma questão-chave: deve-se investir num processador mais rápido, numa maior memória RAM ou numa placa gráfica de última geração?

A escolha não é tão simples quanto determinar qual é o "melhor" entre processador, memória RAM e placa de vídeo, pois depende muito do seu uso específico. No entanto, há algumas considerações importantes a serem tomadas ao tomar essa decisão crucial.

Como explica a Hard Zone em um relatório, uma das principais considerações ao decidir o que atualizar primeiro é a interdependência desses componentes. O processador, a memória RAM e a placa de vídeo trabalham juntos para executar a maioria das tarefas em seu computador.

Se um dos componentes for significativamente inferior aos outros, pode limitar o desempenho geral. Analisamos cada caso separadamente.

Processador

O processador é essencialmente o cérebro do seu computador. Se você realizar tarefas que exigem um grande poder de processamento, como edição de vídeo ou modelagem 3D, um processador mais rápido pode fazer a diferença no desempenho. Melhorar o processador é especialmente benéfico se o seu computador atual tiver um processador de baixa gama.

Imagem de recurso de um processador AMD Ryzen AMD (AMD/Europa Press)

RAM

A memória RAM é onde o seu computador armazena dados temporariamente enquanto trabalha neles. Se você frequentemente encontra-se com o seu computador ficando lento ao ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, aumentar a memória RAM pode melhorar a multitarefa e o desempenho geral. Este é um componente a considerar se você costuma trabalhar com muitos aplicativos e arquivos grandes.

Memoria RAM (Unsplash)

Placa de vídeo

Se você é um entusiasta de jogos de vídeo ou trabalha com aplicativos que exigem gráficos intensivos, como edição de vídeo ou design gráfico, então uma placa gráfica poderosa é fundamental. No entanto, lembre-se de que a placa gráfica trabalha em conjunto com o processador e a memória RAM. Portanto, se você atualizar a placa gráfica, certifique-se de que os outros componentes estejam à altura para aproveitar ao máximo seu poder.

Placa de vídeo de AMD, cortesia da Hard Zone