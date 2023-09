Por que o Facebook envia sugestões de amizade e como desativá-las

O Facebook está constantemente aprimorando seu algoritmo para conectar as pessoas, e um exemplo disso é a característica de sugestões de amizade, que são recomendações nas quais podem aparecer pessoas que o usuário talvez conheça, com o objetivo de adicioná-las à sua lista de amigos.

No entanto, o algoritmo da plataforma nem sempre acerta ao fazer essas sugestões, e com frequência nos mostra pessoas desconhecidas e sem nenhuma relação com nosso perfil. Isso pode ser bastante irritante para muitos usuários que utilizam regularmente essa rede social e veem isso como um problema de privacidade.

Como funcionam as sugestões de amizade

O Facebook utiliza quatro principais aspectos para apresentar sugestões de pessoas:

Ter amigos em comum. Informações do perfil e redes, como cidade atual, escola ou local de trabalho. Atividades no Facebook, como participação em grupos, marcações ou publicações. Contatos que o usuário ou alguém relacionado a ele possa conhecer.

Assim como outras plataformas populares, o Facebook opera com algoritmos que desempenham várias tarefas, incluindo o estudo das interações e comportamento para fornecer anúncios personalizados aos usuários. Nesse caso, o algoritmo analisa padrões e informações específicas para mostrar pessoas com potencial para serem adicionadas à sua lista de amigos.

Os parâmetros que o algoritmo utiliza são diversos. Por exemplo, se alguém visita frequentemente um perfil, o Facebook pode interpretar isso como conhecimento mútuo e exibir essa pessoa como uma sugestão. Além disso, se a opção de amigos estiver configurada como ?Público?, a rede social pode examinar os contatos em comum para tomar essa decisão.

Também informações sobre viagens recentes ou local de residência podem ser usadas como indicativos de que as pessoas se conhecem, levando-as a serem incluídas nas sugestões.

Sugestões de desconhecidos

A seção de ?pessoas que talvez você conheça? também pode mostrar desconhecidos perfeitos, e isso ocorre devido a falhas no algoritmo da plataforma. Esse problema também pode ocorrer quando a lista de amigos está configurada como ?Privada?. Isso impede que o algoritmo consulte as pessoas adicionadas e as compare com as listas de outras pessoas para identificar correspondências. Nesse caso, as sugestões podem não ser tão precisas e podem apresentar falhas.

Seja por questões de privacidade na plataforma ou simplesmente porque elas são irritantes, é possível configurar o Facebook para não mostrar mais sugestões de amizade. No entanto, isso envolve um processo com vários passos em dispositivos móveis:

Clique na imagem de perfil, localizada no canto superior direito da tela. Selecione ?Configuração e privacidade? e vá para ?Configuração?. Acesse ?Notificações? e toque em ?Pessoas que talvez você conheça?. Desative a opção ?Permitir notificações no Facebook? e confirme a ação tocando em ?Desativar?.

Depois de desativar essa opção, você não receberá mais sugestões de amizade, seja por notificações push, e-mail ou mensagens SMS.

Se estiver usando a versão do Facebook para navegadores, é possível desativar da mesma forma, clicando na imagem de perfil, acessando ?Configuração e privacidade?, depois ?Configuração?, ?Notificações? e, finalmente, ?Pessoas que talvez você conheça?. Desative a opção ?Permitir notificações no Facebook? para concluir o processo.