Por que muitos acreditam que os extraterrestres construíram as pirâmides?

Em 2020, Elon Musk publicou um post no então Twitter, hoje X, que dizia: “Os aliens construíram as pirâmides, obviamente”. O chefe da SpaceX, Tesla e outras empresas lançou o tweet, que contou com mais de 467 mil curtidas e 23 mil respostas.

Autoridades do Egito saíram em defesa, convidando Musk para visitar o país para conhecer in loco as pirâmides e sua origem real: foram construídas por seres humanos, muitas delas como túmulos para grandes faraós.

Será que Elon Musk falou a sério ou de brincadeira? Provavelmente foi outra de suas características piadas. O que vemos é que muitas pessoas pensam da mesma maneira que ele publicou sobre as grandes obras egípcias. De onde vem tudo isso?

A origem racista da teoria de extraterrestres construindo as pirâmides

A primeira coisa que devemos saber é que esse tipo de teorias pseudocientíficas tem sua origem na ficção científica. Joyce Tyldesley, egiptóloga da Universidade de Manchester, explicou ao History Extra que tudo isso se desenvolveu depois que HG Wells publicou A Guerra dos Mundos em 1897.

Existe um livro em particular de 1898, A Conquista de Marte por Edison (escrito por Garrett P. Serviss) que revela que a Grande Pirâmide e a Esfinge são construções marcianas. Não se sugere que seja um livro sério: é ficção, enfatiza Tyldesley. "Mas a ideia de que alguém de fora da Terra poderia ter visitado o Egito e construído as pirâmides se estabeleceu".

Para 1968, outro livro, Carruagens dos Deuses? Mistérios não resolvidos do passado, de Erich von Däniken, popularizou a teoria. E aqui passou da ficção científica para a pseudociência, com milhões de pessoas dando por certo isso.

Carruagens dos deuses Livro de Erich von Däniken

Eles se baseiam no tamanho e na complexidade das pirâmides, na alinhamento astronômico (em direção ao Cinturão de Órion) e na "falta de evidências" arqueológicas.

No entanto, por trás de tudo se esconde o racismo, de acordo com a arqueóloga Stephanie Halmhofer.

"A pseudoarqueologia apresenta-se de muitas formas", indica Halmhofer num ensaio publicado em Sapiens, "mas baseia-se no mesmo argumento central: as pessoas do passado não tinham o conhecimento, a tecnologia e/ou a capacidade para conseguir tudo o que se diz que conseguiram, por isso alguém ou algo mais esteve envolvido".

"Os sítios arqueológicos de África, Ásia e América são frequentemente apresentados como prova de intervenções externas, enquanto os feitos de quem viveu na antiga Grécia ou Itália, por exemplo, raramente são questionados", acrescenta.

As bases reais para a construção das pirâmides

Grande Pirâmide de Gizé

Quando Elon Musk publicou que os aliens construíram as pirâmides, tanto a ministra da Cooperação Internacional do Egito, Rania al-Mashat, quanto o arqueólogo Zahi Hawass o convidaram não só para visitar o país, mas também para se informar melhor antes de impulsionar a pseudociência.

Estas são as bases históricas sobre a construção de pirâmides pelos egípcios:

Os antigos egípcios deixaram registos escritos da construção das pirâmides , por mão de obra humana, utilizando técnicas de construção simples mas eficazes.

, por mão de obra humana, utilizando técnicas de construção simples mas eficazes. Os achados arqueológicos: os arqueólogos encontraram evidências das ferramentas e técnicas usadas pelos egípcios para construir as pirâmides. Estas evidências incluem picaretas, pás, cordas e rampas.

E, claro, não há uma confirmação científica da existência de vida em outros planetas. Por conseguinte, apegando-se à história é o mais saudável.