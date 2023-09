Inteligência Artificial: a história de Michihito, o robô que quase se tornou prefeito de uma cidade no Japão

A revolução das máquinas estava prestes a começar, mas por um simples ato democrático foi adiada por alguns anos. Em um município do Japão, um robô chegou em terceiro lugar nas eleições para prefeito. O brilhante dispositivo obteve um alto percentual de votos e venceu 8 dos 11 candidatos. Esta é a curiosa história de Michihito.

Nas eleições municipais de abril de 2018, Michihito Matsuda (sim, claro que tem sobrenome), um robô humanoide desenvolvido pela empresa japonesa Kokoro Corporation, se candidatou a prefeito da cidade de Tama, na prefeitura de Tóquio.

Michihito, com suas propostas de melhorias na cidade, recebeu 4.013 votos, o que o tornou o terceiro candidato mais votado numa corrida de 11 candidatos.

A campanha de Michihito foi um evento marcante na história da robótica. O robô demonstrou que é possível que robôs sejam candidatos a cargos públicos e que possam gerar um interesse significativo entre os eleitores.

Michihito

Como era de se esperar, Michihito representou o Partido Democrata Liberal do Japão.

O simples fato de sua campanha e de que ela se apresentasse nas eleições foi motivo para provocar um imenso debate sobre o papel da inteligência artificial na política.

Alguns especialistas argumentaram que os robôs não são adequados para cargos públicos, uma vez que não têm a capacidade de compreender as necessidades dos cidadãos. Outros especialistas argumentaram que os robôs poderiam ser uma força positiva na política, pois poderiam ser mais eficientes e imparciais do que os políticos tradicionais.

Lembre-se que isso aconteceu em 2018, quando a Inteligência Artificial usada em chatbots como o ChatGPT da Open AI ou o Bard do Google ainda não existiam. Agora, com esses mecanismos integrados, a robótica ganha uma característica a seu favor para que, possivelmente no futuro, possa voltar às eleições com um candidato mais forte.