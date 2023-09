7 razões que fazem o Marvel’s Spider-Man ser o jogo do ano

A menos de um mês para o lançamento do título mais esperado do ano, contamos aqui porque este jogo será uma completa redefinição de velocidade, vertigem, ação e drama no universo dos videogames.

Marvel's Spider-Man 2 chegará para PlayStation 5 nas lojas em formato físico e digital em 20 de outubro, trazendo uma tonelada de melhorias que colocarão você nos sapatos e na teia de Peter Parker e Miles Morales.

Imersão cinemática e resposta de sensores

O DualSense se tornou no controle que redefiniu a imersão ao jogar, desta vez não será diferente: você poderá sentir, luta após luta, como a resistência do lançamento da teia te forçará a maximizar a pressão.

Além disso, claramente, todos os confrontos que lhe darão essa resposta táctil diretamente na sua mão. Prepare-se: um grande DualSense traz uma grande responsabilidade.

PlayStation

As asas de teia e o SSD garantem um voo rápido para Spider

Hoje é muito mais fácil e rápido entrar em ação graças à velocidade do nosso SSD, isso unido às asas de teia que podem dar a chance de voar imediatamente assim que a tela carregar. Transições imperceptíveis, túneis de vento e balanços frenéticos pelas paredes de Nova Iorque, tudo isto através do poder do PS5.

Emoções mais reais, aventuras mais imersivas

A tecnologia e o desenvolvimento atual deste videogame nos permite definir mais detalhadamente as emoções de cada personagem.

Por exemplo, o emocionante encontro entre Miles e Rio mostra, sem precisar de palavras, a preocupação e o amor que a sua mãe sente por ele. Está tudo dito em seu olhar.

PlayStation

Peter e Miles, o duo da história

Os jogadores terão dois Spiders ao alcance de sua mão em Marvel’s Spider-Man 2 e fazer a mudança entre eles é muito simples.

O jogo expande o campo de visão da câmera para a vista aérea da Nova York da Marvel, quando alterna entre os heróis e se aproxima do novo Homem-Aranha selecionado em algum outro lugar da cidade. É uma demonstração poderosa e sem interrupções da grande velocidade do SSD do PS5.

Cidade duas vezes maior

Ainda sem viajar para Nova Iorque? Transporte-se com o novo mapa da Grande Maçã, que agora se estende além de Manhattan e inclui Brooklyn e Queens.

O Marvel’s Spider-Man 2 dá acesso a estas áreas, um trabalho gigantesco que aproveita ao máximo o potencial do hardware do PS5; isso dá ao jogo a habilidade de renderizar a enorme metrópole a uma distância maior.

Traçado de raios espetacular

Ambos modos, o de Desempenho e o de Fidelidade, contam com traçado de raios em Marvel's Spider-Man 2 graças ao lançamento exclusivo do título no PS5. O efeito torna-se aparente imediatamente ao balançar ou planar sobre a água.

Um momento muito bonito aconteceu quando viajamos sobre o East River durante o pôr do sol que emana um brilho aconchegante sobre a água que, por sua vez, mostrou o reflexo da silhueta de Brooklyn e um tom avermelhado devido a um de seus enormes letreiros de neon.

PlayStation

Ação com áudio 3D

O time responsável pelo áudio na Insomniac implementou o áudio 3D em Marvel's Spider-Man 2 com uma impressionante atenção aos detalhes.

Não é só a aventura que se vive na palma da sua mão com o DualSense, o som é um dos pilares mais importantes desta entrega e, graças a todos esses detalhes, você poderá viver uma experiência única, com uma mistura de áudio e efeitos sonoros sem paralelo.