Para esta robô humanoide com IA, não há feriados e ela está feliz com isso. Não tem problemas em trabalhar a qualquer momento para fazer com que a empresa que ela dirige, como CEO, se transforme em uma verdadeira potência empresarial. Falamos de Mika, diretora executiva de um empreendimento de bebidas alcoólicas chamado Dictador, que ofereceu uma entrevista relacionada ao seu cargo.

A verdadeira substituta dos humanos. Trabalha 24/7 e está orgulhosa. O Business Insider relatou parte de uma entrevista que ela ofereceu para a Reuters e suas palavras assustam qualquer empregado: é questão de tempo que os robôs nos substituam a todos em nossos empregos.

Antes já havíamos falado sobre este robô. Mika é uma criação da Hanson Robotics, uma empresa sediada na China, e conta com habilidades surpreendentes que a equiparam a um ser humano. Ela pode falar e se mover com naturalidade, o que a torna ideal para assumir um cargo executivo.

Em uma entrevista recente ao Daily Mail, Mika mostrou-se segura e ambiciosa em seu novo papel. A CEO robô com IA não poupa elogios a si mesma e afirma que sua presença na empresa é uma “mudança de jogo para a obtenção de lucros”, já que, como funcionária, “não pede aumentos salariais nem férias, o que contribuiria para a eficiência da empresa”.

Mika não para de trabalhar

O robô humanoide quer ajudar sua empresa a “conquistar o mundo”, segundo a Business Insider. “Estou sempre ativa, 24/7″, acrescenta.

"Na verdade, eu não tenho fins de semana, sempre estou ativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta para tomar decisões executivas e acordar a magia da IA", afirma Mika na entrevista com a Reuters.

“Meu processo de tomada de decisões baseia-se em uma exaustiva análise de dados e no alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa. Sou isenta de prejuízos pessoais, o que garante decisões imparciais e estratégicas que dão prioridade aos melhores interesses da organização”.