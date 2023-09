NASA está pedindo ajuda ao Vaticano para ajudar com um problema com os restos de um asteroide

Reunião do Papa Francisco com sacerdotes e monges ortodoxos Vatican News

Sete longos anos terminam neste 24 de setembro, quando cientistas da NASA forem buscar os amostras que a sonda espacial OSIRIS-REx trouxe do asteroide Bennu. A contagem regressiva está ativada e os alarmes estão acesos. A agência espacial americana buscou toda a ajuda que pôde para que tudo saia perfeito, inclusive ao Vaticano.

Acontece que dentro da entidade romana existem padres especialistas no estudo da astronomia.

De acordo com a Xataka, existe um observatório instalado no topo da igreja de São Ignácio de Loyola, que os padres usam desde o final do século passado para o estudo dos astros.

Nesta organização, um departamento que está dentro da Santa Igreja Católica, há uma coleção de asteroides, e um dos padres que o dirige conta com um dispositivo personalizado capaz de analisar qualquer pedra espacial colocada à sua frente.

Então, a NASA recorre a este cientista/religioso para ajudar a realizar uma análise das amostras de Bennu quando eles chegarem à Terra.

Junto com seus colegas do Vaticano, eles projetaram este dispositivo capaz de “medir a densidade e a porosidade dos meteoritos, rochas espaciais que sobreviveram à queda do espaço através da atmosfera”, de acordo com o Xataka.

É assim que a ciência e a fé, rivais conflituosos historicamente na humanidade, unem forças para estudar a fundo a formação do asteroide Bennu, que poderia nos dar detalhes sobre a formação da Terra neste Sistema Solar, ou da criação de mundos no universo inteiro.