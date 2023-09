iPhone: Steve Jobs sonhava com esta função e agora se tornará realidade no iOS 17

O lançamento esperado do iOS 17 trouxe consigo uma característica que realiza um antigo sonho de Steve Jobs, o cofundador da Apple. Esta nova função, anunciada durante a apresentação dos novos modelos iPhone 15, como o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, gerou grande expectativa.

O mais surpreendente é que esta função não é exclusiva dos modelos mais recentes, pois estará também disponível para os iPhone 13 e posteriores, de acordo com o relatório de Ipadizate.

A função com a qual Jobs sonhava

A característica em questão permite ajustar o ponto de foco de uma foto tirada no modo retrato, dando aos usuários a capacidade de decidir se desejam desfocar o fundo ou destacar o que está em primeiro plano. Esta função promete levar a criatividade fotográfica a um novo nível e foi projetada para ser fácil de usar com um simples toque.

Uma das particularidades mais interessantes é que esta ideia era um sonho de Steve Jobs há mais de uma década. Jobs vinha explorando formas de incorporar essa funcionalidade ao iPhone, até mesmo considerando a possibilidade de implementá-la em um "iPhone de água" ou outra variante. No entanto, o modo retrato só chegou aos iPhones com o lançamento do iPhone 7 Plus, cinco anos após a morte de Jobs.

iOS 17

A função do iOS 17 detecta automaticamente pessoas, gatos ou cães na cena e armazena dados de profundidade ao tirar a foto, sem precisar usar o modo Retrato. Isso permite ajustes no efeito de profundidade ou edição do foco do assunto depois de a foto ser tirada, oferecendo maior versatilidade e controle aos fotógrafos amadores e profissionais.

Curiosamente, o interesse de Steve Jobs nesta tecnologia remonta-se ao seu encontro com o fundador da Lytro, Ren Ng, um destacado cientista da computação com um doutorado de Stanford. A Lytro desenvolveu uma câmera de bolso que permitia tirar fotos editáveis, alterando o ponto de foco depois da captura. Jobs ficou impressionado com esta inovadora câmera e expressou seu interesse em explorar possíveis colaborações.