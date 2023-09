EUA perde avião depois que piloto ejetou: veja como funciona o piloto automático que pode mantê-lo no ar por horas

Não se deve complicar o assunto. Os Estados Unidos literalmente perderam um avião neste domingo, 17 de setembro. E não era qualquer aeronave, trata-se de um caça F-35 avaliado em cerca de 80 milhões de dólares, de acordo com a BBC.

O que se sabe é que um piloto da Marinha dos Estados Unidos estava voando e ejetou-se em uma área da Carolina do Sul. O avião ficou com o piloto automático ativado, que o pode manter no ar por horas. Representa um enorme perigo para a população e, por isso, as autoridades emitiram uma alerta nacional e internacional.

O piloto, cujo nome não foi identificado, conseguiu descer de paraquedas e as autoridades já conseguiram encontrá-lo. Ele está hospitalizado e em condição estável, de acordo com um comunicado da Base Conjunta de Charleston, publicado no site mencionado.

Mas o problema é a aeronave, que continuou operando de forma autônoma, sob um método que os fuzileiros navais norte-americanos chamam de "estado zumbi", sob o qual não é permitida a detecção do avião. Dizem que já deveria ter caído, mas eles não encontraram os destroços.

Uno de los aviones más sofisticados del mundo, un caza F-35, valorado en 80 millones de dólares, sigue desaparecido "volando en piloto automático", después de que el piloto se viera obligado a eyectarse.



O sistema de piloto automático

O piloto automático dos caças F-35 é composto por uma série de sensores, computadores e atuadores que trabalham em conjunto para manter o avião em voo estável e controlado.

Os sensores do piloto automático incluem um radar, um sistema de navegação inercial e um sistema de visão. O radar é usado para detectar obstáculos e outros aviões. O sistema de navegação inercial fornece informações sobre a posição e a velocidade do avião dentro da aeronave. Enquanto o sistema de visão é usado para ajudar o piloto a ver o entorno do avião.

Os computadores do piloto automático processam as informações dos sensores e enviam sinais para os controladores. Os controladores são os componentes que controlam o avião, como as asas, os elevadores e o leme.

O piloto automático do F-35 tem uma série de modos de funcionamento. O modo mais básico é o modo de voo automático, que permite ao piloto voar o avião em um curso e altitude pré-definidos. O modo de combate automático permite ao piloto realizar manobras de combate avançadas, como giros e acelerações bruscas. O modo de pouso automático permite ao piloto pousar o avião sem intervenção manual.