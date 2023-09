Cientista que trabalha na NASA fala sobre o seu projeto que viajará à Lua para combater o câncer

Luis Zea, guatemalteco que trabalha com a NASA

É impressionante a quantidade de projetos que serão integrados à missão Artemis, da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A humanidade viajará para a Lua novamente, mas desta vez para se estabelecer e desenvolver pesquisas que sejam produtivas para a vida na Terra.

Entre os muitos projetos, está o de Luis Zea, um bioengenheiro espacial que está impulsionando um estudo com o objetivo de combater o câncer. O cientista guatemalteco ofereceu uma entrevista ao El País, na qual também contou detalhes sobre os planos da NASA na Lua.

“Não podemos ir à Lua e a Marte para consumir todos os recursos como na Terra”, disse o jornalista Javier Salas ao El País. Esta simples declaração de Luis Zea é uma mostra de que a NASA, além dos projetos que desenvolverá na superfície do nosso satélite natural, o mais importante é estabelecer as diretrizes de como a humanidade deve se comportar, se tivermos que emigrar do nosso mundo por alguma circunstância adversa.

A agência espacial americana quer estabelecer uma base na Lua para trabalhar em pesquisas que nos ajudem a compreender as profundezas do cosmos, de uma perspectiva diferente. Mas também quer aproveitar as condições lunares para experimentar.

A experiência de Luis Zea e de sua equipe de trabalho é uma delas. Na mesma entrevista ao El País, ele contou que enviou "12.000 leveduras mutantes ao redor da Lua" com a intenção de descobrir se, na ausência de gravidade, algum gene é ativado para ajudar a combater as mutações que causam o câncer.

Os pesquisadores estão usando leveduras como modelo para estudar os efeitos da microgravidade em seres vivos. As leveduras são organismos simples e fáceis de cultivar, e são relativamente baratas de se estudar.

Em anos de pesquisa e análise, descobriu-se que as leveduras crescem de forma diferente nos diferentes ambientes. Por exemplo, as leveduras podem crescer mais rapidamente ou mais lentamente, e podem produzir diferentes tipos de proteínas.

Acreditam-se que os estudos sobre as leveduras na microgravidade podem nos ajudar a entender como a microgravidade afeta os seres vivos.