ChatGPT revela as 10 mais belas músicas da história. Você concorda?

Freddie Mercury no Live Aid Wembley, 1985

Música, uma arte que tocou o coração da humanidade desde tempos imemoriais, é uma fonte inesgotável de beleza e emoção. Em um mundo cheio de melodias, como definir quais são as mais belas canções da história? Graças à inteligência artificial, podemos obter algumas respostas intrigantes.

Um grupo de pesquisadores embarcou na tarefa de perguntar à uma inteligência artificial quais são as melhores músicas da história, usando uma abordagem baseada em dados objetivos, como número de reproduções, discos vendidos e menções na internet. O resultado é uma lista de dez músicas que gerou intensos debates e reflexões.

Estas são as 10 músicas mais bonitas, de acordo com o ChatGPT

A Inteligência Artificial, cujo foco foi em músicas lançadas no mercado norte-americano, ofereceu uma lista que, embora não esteja em uma ordem específica, inclui algumas das composições mais icônicas de todos os tempos:

- “Hallelujah”, de Leonard Cohen: uma emocionante música que ganhou reconhecimento por sua letra e melodia poderosas. Interpretada também por Jeff Buckley, tornou-se um clássico instantâneo.

- ”Bohemian Rhapsody”, do Queen: escrita por Freddie Mercury, é uma obra-prima que mistura vários gêneros musicais em uma única canção.

- ”What’s Going On”, de Marvin Gaye: lançada em 1971, tornou-se um hino contra a guerra e a injustiça social em meio a um dos momentos mais sombrios dos Estados Unidos.

- ”Bridge Over Troubled Water”, de Simon & Garfunkel: escrita por Paul Simon em 1970, é uma joia lírica e musical que inspirou gerações de cantores e compositores.

- “Yesterday”, dos Beatles: composta por Paul McCartney em 1965, é conhecida pela sua simplicidade e emoção, além de ser um dos maiores sucessos da banda.

- ”Somewhere Over the Rainbow”, de Judy Garland: imortalizada em “O Mágico de Oz” de 1939, evoca esperança e uma visão de surpresa diante da beleza do mundo.

- ”My Heart Will Go On”, de Celine Dion: o tema principal de “Titanic” (1997), é uma icônica balada dos anos 90.

- ”Wonderful Tonight”, de Eric Clapton: escrita em 1977 como tributo à sua esposa, destaca-se pela sua simplicidade e emoção.

- “Nessun Dorma”, de Luciano Pavarotti: uma ária de “Turandot”, de Giacomo Puccini, é um marco na música clássica que pode arrepiar qualquer um.