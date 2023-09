Xbox Projeto Uther: estas são as novidades do controle que o novo console da Microsoft trará

A indústria dos videogames continua a evoluir a um ritmo vertiginoso, e a Microsoft não fica para trás. Apesar de que a Xbox Series X esteve no mercado por quase três anos, a marca X continua a inovar e melhorar. Atualmente, é considerada por muitos como a melhor consola no mercado, acompanhada por um dos melhores controles.

No entanto, parece que a empresa Redmond está pronta para dar um passo à frente com um novo Xbox e um controle totalmente renovado que levarão a experiência de jogo para o próximo nível.

De acordo com informações recentes vazadas pelo Game Pass Tracker (via Somos Xbox), que teve acesso a documentos relacionados ao processo da FTC contra a Microsoft, a empresa está trabalhando em um novo projeto que vai além do novo Xbox Project Uther: eles estão redesenhando o controle do Xbox, que é conhecido internamente como “Sebile”.

Xbox Project Uther

As novidades do Sebile

O novo controle do Xbox promete ser uma combinação de tecnologia de última geração e design inovador. Quanto ao seu aspecto, Sebile apresentará uma estética que combina o branco e o preto, as cores distintivas das atuais consoles Xbox: preto para a Série X e branco para a Série S.

Do ponto de vista tecnológico, o controle Sebile estará equipado com joysticks substituíveis que permitirão que os jogadores personalizem sua experiência de jogo. Também contará com um acelerômetro para suportar funções giroscópicas, além de incorporar a vibração háptica, uma das características mais destacadas dos controles de nova geração.

Sebile

A conectividade será de primeiro nível, com conexão direta à nuvem, Bluetooth 5.2 e uma melhoria substancial na conexão sem fio chamada “Xbox Wireless 2″. Além disso, a Microsoft busca consolidar-se como a empresa com o melhor controle no mundo dos videogames. O novo controle do Xbox oferecerá botões muito mais silenciosos, uma bateria recarregável e intercambiável e alto-falantes integrados.