Youtuber viraliza ao fabricar o primeiro console portátil modular da história

O campo dos videogames dos consoles portáteis é dominado pela Nintendo desde o icônico Game Boy. No entanto, outras marcas como a Sony ou as mais recentes incursões da ASUS e Steam Deck representam uma variedade no mercado.

Apesar das opções, há aqueles que decidem fazer seus próprios dispositivos, uma prática comum em computadores com Raspberrys, mas não tão comum nos consoles de videogame.

Um youtuber, identificado pelo seu canal Pitstoptech, quebra o convencional e decide fazer seu próprio console de videogame. Mas não é qualquer aparelho, de acordo com o título que ele publica no seu vídeo no YouTube, é o primeiro portátil modular da história, de acordo com a revista 3D Jogos.

O que é um console modular?

No mundo dos videogames, um console modular é um console de videogame que pode ser personalizado e adaptado às necessidades do usuário. Isso é alcançado através do uso de módulos intercambiáveis que permitem aos usuários atualizar a potência, o armazenamento ou as capacidades do console.

Exatamente isso é o que ele fez ao adaptar uma placa-mãe com o socket BGA1744 dentro de uma tela sensível ao toque de 7 polegadas, com uma resolução 1080p, onde podemos ver que funciona com o Windows 11. O site mencionado informa que o dispositivo possui 16 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento SSD.

A placa mencionada, que está disponível na Internet por um alto custo, possui características de um i7 1260p de 12 núcleos a 4,70 GHz, e com um TDP muito baixo de 28 W.

Isso permite integrar uma GPU Intel Xe. O hardware é completado com um par de Joy Con que são adicionados aos lados, muito semelhante ao estilo do Nintendo Swicth.