Você não gosta da nova atualização do WhatsApp? Veja como remover a aba “Novidades”

Nova atualização do WhatsApp não agradou a todos os usuários

O WhatsApp foi atualizado a nível mundial e não apenas traz recursos como a mudança de cor minimalista, mas também há uma opção para editar mensagens, enviar vídeos com áudio, mas o que mais chama a atenção é a aba “Novidades”.

Nela, os famosos “Canais” são introduzidos, um chat onde diversos meios, instituições ou artistas podem publicar qualquer detalhe, como divulgar seus shows, de modo que você se informe rapidamente e reaja no WhatsApp.

No entanto, muitas pessoas não gostam nem da aba “Novidades” nem dos “Canais”. É por isso que hoje vamos mostrar como removê-los da aplicativo.

Como remover a guia “Novidades” do WhatsApp

A primeira coisa que você precisa é de um segundo dispositivo móvel.

Isto deve ser pessoal e não deve emprestar de ninguém.

Depois disso, simplesmente baixe o WhatsApp lá e depois aceite os termos de uso.

Nesse instante você verá uma tela para inserir seu número. Basta clicar nos três pontinhos do canto superior.

Quando fizer, você verá: “Vincular a outro dispositivo”.

Faça isso com o seu celular principal e pronto. Você verá que no outro celular não haverá nenhuma guia "Novidades".

No lugar dele, será mostrado “Estados”, para que você possa voltar ao antigo WhatsApp.

O bom é que você não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo antigo.

Lembre-se de que, para poder entrar em contato com o WhatsApp caso você tenha sido bloqueado ou simplesmente tenha um problema com o seu dispositivo, você pode usar este link.

Lá, um formulário será aberto para que você preencha todos os seus dados pessoais: incluindo seu nome real, e-mail, pode ser seu Gmail ou de qualquer empresa, o país de onde você está escrevendo, além do seu número de celular, o qual deve estar acompanhado do código do seu país.