Passos para se conectar a uma rede Wi-Fi sem ter a senha

Na nova realidade tecnológica em que o mundo vive, onde o acesso à internet é uma necessidade permanente para se manter conectado, ficar sem acesso pode ser desesperador. No entanto, existe uma possibilidade de obter Wi-Fi sem ter a senha da rede.

Alguns smartphones Android têm uma série de funções ocultas que são muito úteis em certas circunstâncias. Uma delas é a de acessar uma rede Wi-Fi sem a senha. Este truque só pode ser feito em celulares com Android 10 ou posterior.

Como funciona o truque para obter Wi-Fi sem senha?

Este truque funciona a 100% sem a necessidade de roteador, ou seja, a operação necessária para obter privilégios de superusuário, e assim ter o privilégio do dispositivo para fazer as alterações mais profundas no sistema operacional.

É importante esclarecer que esta função não se encontra em todos os dispositivos, normalmente apenas nos denominados smartphones de alto gama. Além disso, no caso dos iPhones, não é possível realizá-la.

Passo a passo como conectar-se a uma rede Wi-Fi sem senha

Entrar nas Configurações do seu celular Android.

Entrar no Wi-fi.

Se o seu celular estiver conectado a uma rede Wi-Fi e você precisar que seu amigo acesse ela sem senha, basta clicar no nome da rede.

Nesse momento, você verá uma aba que diz Código QR de Wi-Fi.

Agora você deverá entrar em Configurações, Wi-Fi e pressionar o pequeno quadrado na parte superior.

Digitalize o código QR e pronto, você poderá ter Wi-Fi sem a necessidade de pedir a senha aos seus amigos.

Como informação extra, também lhe deixaremos o passo a passo para que compartilhe dados a partir do seu telefone, caso o seu telefone não tenha a opção que acabou de ser explicada.

Como compartir dados móveis a partir do seu telefone: