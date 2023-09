OpenAI lança o DALL-E 3 com uma característica que todos pediam: ele se integra diretamente ao ChatGPT

Sam Altman usou sua conta do X (anteriormente chamada Twitter) para informar o lançamento oficial do DALL-3, da OpenAI. A inteligência artificial que desenvolve imagens através de uma descrição de texto conta com melhorias notáveis, nas ilustrações que ela fornece.

No entanto, este anúncio destaca-se porque, ao mesmo tempo, eles integraram este sistema de forma nativa no ChatGPT, da mesma empresa dirigida por Sam Altman. Então, é um passo gigantesco para melhorias nas gerações de imagens por meio da inteligência artificial.

Todos que já experimentaram DALL-E sabem que gerar uma imagem não é fácil. É necessário acessar uma série de comandos, que são combinados com as descrições que você deseja fornecer para finalmente obter o produto desejado. Muitos não conseguem, nem com toda a paciência do mundo.

A integração do DALL-E 3 ao ChatGPT permitirá que os usuários gerem imagens a partir de descrições textuais muito simples. Por exemplo, um usuário poderia pedir ao chatbot da Open AI para gerar uma imagem de um gato sentado em uma árvore, e ele poderia usar seu desenvolvedor de imagens integrado para fazer isso.

A integração será feita de forma nativa, o que significa que os usuários não precisarão usar duas ferramentas diferentes para gerar imagens. O ChatGPT poderá gerar imagens diretamente a partir das descrições textuais fornecidas pelos usuários.

As letras miúdas deste “contrato”

Nem tudo são flores. O DALL-E 3 não está integrado na versão gratuita do ChatGPT, que hoje é a 3.5. Para acessar este modo, é necessário mudar para o serviço plus da inteligência artificial da OpenAI.

Isso, da mesma forma, não tira o fato de que é uma grande conquista. Esta integração tem o potencial de revolucionar a forma como os usuários interagem com as imagens. ChatGPT já é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma variedade de propósitos, desde educação até entretenimento.