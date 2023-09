NASA: Telescópio James Webb revela uma impressionante foto de um verdadeiro “sabre de luz” espacial

Em uma revelação que lembra as icônicas espadas de luz da franquia Star Wars, o telescópio espacial James Webb da NASA capturou uma impressionante imagem de um fenômeno celeste que se parece com um “sabre de luz” espacial.

Como explica Computer Hoy, esta descoberta oferece uma visão fascinante de uma protoestrela que compartilha semelhanças com as origens do nosso próprio sol e emite jatos bipolares de material, criando uma imagem espetacular que evoca a famosa franquia cinematográfica.

A imagem revela Herbig-Haro 211 (HH 211), uma estrela situada a uma incrível distância de 1 bilhão de anos-luz da Terra, na constelação de Perseu. Embora a estrela em si não seja visível através do telescópio espacial, emite enormes fluxos de gás e poeira dos dois lados, indicando que está em processo de crescimento.

A sua massa é equivalente a 8% do Sol

Os pesquisadores determinaram que esta estrela em desenvolvimento tem aproximadamente 8% da massa do nosso próprio sol e que eventualmente crescerá para alcançar um tamanho semelhante, um processo que levará milhões de anos.

O que torna esta imagem particularmente surpreendente são os jatos bipolares emanados da estrela, capturados pela câmera infravermelha do Telescópio James Webb. Estes jatos têm apenas alguns milhares de anos e são compostos, na sua maioria, por moléculas, incluindo dióxido de carbono, dióxido de silício e hidrogênio molecular.

Herbig-Haro 211

O professor Tom Ray, do Instituto de Estudos Avançados de Dublin e autor principal da pesquisa, compara estes jatos com os sabres de luz de Star Wars, já que brilham com luz gerada por uma variedade de átomos e moléculas diferentes. Esta descoberta lança luz sobre como se formam as estrelas mais jovens e como emitem esses fascinantes jatos de matéria que podem se estender por vários anos-luz.

O mais notável deste fenômeno é que o fluxo de gás e poeira desta estrela é muito mais lento em comparação com outras estrelas similares. Este achado deixou os pesquisadores perplexos, pois esses jatos de gás parecem ser quase puras em moléculas e se movem a uma velocidade muito menor do que a esperada.