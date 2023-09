iOS 17 introduz novo recurso: IPhone 15 não carregará além de 80%

Uma das preocupações constantes de proprietários de smartphones é a deterioração da bateria ao longo do tempo de uso. A Apple, no entanto, está introduzindo uma nova função no seu sistema operacional iOS 17 que visa abordar esse problema de frente.

A mais recente atualização do iOS traz uma função inovadora que tem como objetivo principal prolongar a vida útil da bateria dos iPhones. Essa função impede que a bateria do iPhone carregue além de 80% de sua capacidade quando conectada a uma fonte de energia. Embora essa função faça parte das opções de gestão de bateria, ela não é ativada por padrão e fica a critério dos usuários habilitá-la.

Ao contrário do modo de carga otimizada, que interrompe a carga em 80% para retomá-la até 100%, a função do iOS 17 não permite que a bateria ultrapasse os 80% em nenhum cenário. Isso ocorre porque a energia que entra na bateria é mais estável quando mantida entre 0% e 80%. Os últimos 20% do processo consomem mais energia e geram mais calor, o que pode prejudicar componentes internos do celular e a própria bateria.

Benefícios e desafios

Embora essa função alivie os usuários da necessidade de monitorar constantemente o processo de carregamento, ela também impede que aproveitem todo o potencial da bateria. Portanto, muitos podem optar por não ativá-la e, em vez disso, focar em outras opções de gestão de bateria, como evitar carregar o celular durante a noite ou manter a bateria com níveis acima de 10%.

A Apple oferece uma alternativa para aqueles que estão dispostos a investir na manutenção de seus iPhones mais antigos. Os usuários podem substituir a bateria por um custo que varia entre $89 e $99, ou até mesmo gratuitamente se possuírem o seguro Apple Care+. Essa opção é mais relevante para modelos do iPhone 12 em diante, uma vez que os modelos mais antigos, como o iPhone 11, não receberão atualizações após 2024.

Além das opções oferecidas pela Apple, existem medidas que os usuários podem tomar para prolongar a vida útil de suas baterias. Isso inclui identificar e desinstalar aplicativos que consomem muita energia, gerenciar ativamente funções como GPS, Wi-Fi e Bluetooth, e evitar carregar o celular durante a noite.

A introdução dessa nova função do iOS 17 pela Apple levanta questões sobre a conveniência versus a vida útil da bateria, e cabe aos usuários decidirem como melhor equilibrar esses aspectos em suas práticas de uso do iPhone.