Google Meet e Figma: colaboração em design de interfaces na era virtual

Agora é possível integrar o Figma ao Google Meet para uma colaboração mais eficiente em design de interfaces e prototipagem

A plataforma de videoconferências Google Meet está tornando a colaboração em design de interfaces para web mais acessível e eficiente. Graças a uma nova atualização, os usuários agora podem integrar o Figma, uma conhecida plataforma de design de interfaces, diretamente ao Google Meet, tornando mais fácil do que nunca trabalhar em projetos de design durante reuniões virtuais.

Sem-titulo-13

Essa integração permite que os usuários apresentem e colaborem em arquivos de design, protótipos e arquivos FigJam do Figma durante as reuniões do Google Meet. Além disso, os participantes podem gerar vistas prévias interativas desses arquivos diretamente no Google Docs, tornando mais simples para as equipes revisar e comentar sobre os designs mais recentes.

A atualização foi anunciada pelo Linkedin da empresa dedicada à edição de gráficos, destacando que essa integração eliminará a necessidade de os designers saírem das reuniões virtuais para continuar trabalhando em seus projetos.

Como instalar o Figma no Google Meet?

Clique no botão ?Atividades?, localizado no canto inferior direito da tela da versão desktop do Google Meet. Pressione o botão azul com o sinal ?+? para baixar os complementos. Clique no logotipo do Figma na lista de aplicativos disponíveis para o Meet. Pressione o botão ?Instalar?. Faça login em sua conta pessoal do Figma e conceda as permissões necessárias. Se você não tiver um perfil, poderá criar um seguindo as instruções do Google. Após conceder as permissões, o logotipo do Figma aparecerá na seção de complementos do menu de atividades.

Como usar a integração?

Selecione o Figma na lista de complementos. O Meet oferecerá duas opções: criar um novo arquivo no formato FigJam ou abrir um arquivo existente. Se você optar por criar um novo arquivo, dê um nome a ele e clique em ?Criar?. Clique em ?Iniciar atividade? e ?continuar? quando solicitado a compartilhar seus designs. Uma tela em branco será aberta, onde você poderá começar a trabalhar em seu design. O Figma oferece algumas plantilhas pré-definidas para facilitar o processo. Se você estiver retomando um projeto, o Meet exibirá seu perfil do Figma para que você possa selecionar o design e continuar trabalhando nele.

Essa integração representa um passo significativo na colaboração virtual em design de interfaces e promete aumentar a eficiência e a acessibilidade para designers e equipes de desenvolvimento em todo o mundo. Com o Figma agora integrado ao Google Meet, a criação de produtos digitais está prestes a se tornar ainda mais ágil e colaborativa.