Astronautas da NASA, designados para a Missão Artemis II, começam os testes cada vez mais próximos da Lua

Após o sucesso inicial da primeira Missão Artemis, a NASA está avançando com sua ambiciosa rota para levar novamente os seres humanos à superfície lunar. O próximo passo nesta emocionante aventura é enviar uma nave tripulada em órbita ao redor da Lua, e já estamos vendo como uma das missões mais importantes está tomando forma.

Os astronautas designados para a Missão Artemis II, que inclui Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, estão programados para embarcar nesta emocionante viagem em novembro de 2024, desde que não surjam imprevistos.

Embora a missão ainda precise de uma extensa preparação, as primeiras provas estão sendo um sucesso, de acordo com o relatório compartilhado pelo Urban Tecno.

Os detalhes do primeiro teste

No dia 20 de setembro, os astronautas saíram do Edifício de Operações e Verificações Neil Armstrong em direção ao Complexo de Lançamento 39B, localizado no Centro Espacial Kennedy. Este será o ponto de partida a partir do qual os quatro protagonistas da missão embarcarão na nave Orion no dia do lançamento.

No entanto, neste primeiro teste, nem a nave nem o foguete SLS estavam no lugar que ocuparão dentro de pouco mais de um ano.

Na imagem mostrada, podemos ver os quatro membros da tripulação da missão Artemis II no próprio complexo. Nas últimas horas, como se pode apreciar nas imagens, os astronautas realizaram testes de seus trajes espaciais, exploraram o Complexo de Lançamento 39B e experimentaram a plataforma móvel que os levou à chamada “sala branca”, que serve como antesala para acessar o interior da nave Orion.

Ainda que restam muitos meses de testes pela frente, é evidente que à medida que se aproxima o momento do lançamento da missão Artemis II, os quatro astronautas enfrentarão uma série de desafios emocionantes. Seu objetivo é confirmar que a próxima chegada da primeira mulher e da primeira pessoa negra à Lua é um evento que veremos em um futuro próximo.