Asteroid do tamanho do Empire State pode colidir com a Terra no futuro, diz a NASA

Este fim de semana, os cientistas da NASA terão a primeira oportunidade de examinar de perto um pedaço desse asteroide em uma missão que tem sido acompanhada de perto.

O objeto próximo da Terra, chamado Bennu, tem sido objeto de estudo da NASA e da sonda OSIRIS-REx (Origens, Interpretação Espectral, Identificação de Recursos e Segurança - Explorador de Regolitos) desde sua descoberta em 1999, afirmou a agência espacial dos Estados Unidos.

No próximo domingo, a primeira amostra de asteroide coletada no espaço pela sonda OSIRIS-REx fará um pouso controlado na Terra, anunciou a NASA.

Para entregar com sucesso a amostra de rocha, os operadores da sonda precisarão garantir que a OSIRIS-REx viaje na velocidade e direção corretas para liberar a cápsula de amostra na atmosfera, fazendo-a aterrissar na área de teste e treinamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Utah, de acordo com informações da NASA.

A cápsula vai se lançar em direção à Terra a uma velocidade de 28.000 milhas por hora, mas sua velocidade será reduzida graças a paraquedas, conforme relatado pelo site Earth.com. O pouso está programado para ocorrer no Deserto do Grande Lago Salgado, em Utah, informou a agência de ciências.

A NASA transmitirá cobertura ao vivo do evento às 10h (horário de Brasília) na NASA TV, no aplicativo da NASA e no site da agência.

O estudo de Bennu é crucial porque há uma pequena chance de o asteroide colidir com a Terra no futuro. A NASA afirmou que ?um novo artigo da equipe científica da OSIRIS-REx dá a Bennu uma chance em 2.700 de impactar a Terra em 24 de setembro de 2182.?

Anteriormente, o asteroide teve ?três encontros próximos [com a Terra] em 1999, 2005 e 2011?, conforme o artigo.

As rochas e poeira de Bennu também darão aos cientistas uma compreensão de como o sistema solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, de acordo com a NASA. A agência espacial lançou a sonda OSIRIS-REx em setembro de 2016 a partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral e a sonda alcançou Bennu em 2018.

Em 2021, a sonda iniciou a longa jornada de retorno à Terra após passar anos coletando amostras de solo do asteroide.

Após o pouso no domingo, a amostra de rocha seguirá para o Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, onde será armazenada, de acordo com o Space.com. Enquanto isso, a OSIRIS-REx continuará em outra missão em direção a outro asteroide, Apophis, que já foi considerado uma ameaça à Terra.