As astrônomas latinas Laura Pérez e Paola Pinilla ganharam o “Oscar da Ciência”: qual foi a descoberta delas?

Duas astrônomas latinas se destacam no mundo da exploração espacial, depois de terem ganhado o New Horizons Prize in Physics, da Fundação Breakthrough Prize, um dos mais prestigiados prêmios a que chamam de ‘Oscar da Ciência’. Elas são Laura Pérez, chilena, e Paola Pinilla, colombiana. Portanto, vamos conhecê-las um pouco, além de falar sobre o brilhante achado que fizeram no universo.

Ambas astrônomas falaram exclusivamente com o site da BBC Mundo. Contaram suas sensações por esse sucesso alcançado, seu processo de formação como astrônomas, tanto no Chile quanto na Colômbia, e também ofereceram detalhes sobre a pesquisa que as levou a obter este prêmio.

O que elas descobriram? É a primeira coisa que qualquer um se pergunta ao compreender a magnitude deste prêmio que só é concedido a cientistas reconhecidos a nível mundial, como elas agora.

Pérez, de 39 anos, e Pinilla, de 37, assinam como principais autoras de uma pesquisa que ajuda a compreender a origem e a formação dos planetas. As astrônomas latinas conseguiram prever e descobrir, para posteriormente criar um modelo ilustrativo, das chamadas dust traps (armadilhas de poeira).

É conhecido desta forma aos discos protoplanetários cheios de gás e poeira, que acabam por formar planetas. Por exemplo, Saturno, do nosso Sistema Solar, ainda tem restos de seu disco protoplanetário, de acordo com as teorias de formação de planetas.

Concepção artística da estrela PDS 70 e seu disco protoplanetário interno NASA

A teoria dizia que os planetas eram formados a partir do pó nos discos, e isso ainda é assim, em princípio. A dúvida estava no elemento-chave destes materiais, pois surpreendentemente eles sobreviviam aos ataques de uma estrela massiva.

Bem, essas duas mentes brilhantes detectaram que nas armadilhas de poeira há partículas que se acumulam em seu interior mais profundo, o que lhes permite crescer e sobreviver à radiação e temperaturas de uma estrela.

"É aqui que o material sólido se concentra e permite a formação planetária. Se não existisse, este material acabaria sendo absorvido pela estrela", disse Laura Pérez à BBC Mundo.

"Ainda existem muitas perguntas em aberto, mas hoje sabemos que essas estruturas são cruciais para entender os primeiros passos da formação planetária", acrescenta Paola Pinilla.

As astrônomas também dão crédito a outros dois cientistas que trabalharam com elas: Tilman Birnstiel (da Universidade Ludwig Maximilian, na Alemanha) e Nienke van der Marel (da Universidade de Leiden, na Holanda).

As astrônomas Laura Pérez (chilena, à esquerda) e Paola Pinilla (colombiana, à direita).

Talentos nacionais latinos

Laura Pérez é um talento nacional no Chile. Ela se formou na Universidade do Chile, onde cursou um mestrado em astronomia. Em seguida, terminou sua preparação com um doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). Depois disso, trabalhou no Observatório Nacional de Radioastronomia dos EUA e no Instituto Max-Planck de Radioastronomia, na Alemanha.

O caso de Paola Pinilla é semelhante ao de Laura. Ela estudou na Universidade de Los Andes, em Bogotá, e quando tinha apenas 24 anos foi para a Europa trabalhar no Observatório Europeu Austral.

Pinilla cursou estudos de doutorado em astrofísica na Universidade de Heidelberg (Alemanha) e tem um pós-doutorado na Universidade de Leiden, na Holanda. Ela recebeu a Bolsa Hubble, concedida pela NASA para estudar em uma universidade norte-americana e depois aplicar seus conhecimentos com a agência espacial.

Pinilla trabalha pesquisando os mistérios do espaço na University College de Londres. Enquanto isso, Laura Pérez pesquisa a partir do ALMA, observatório localizado no norte do Chile.

Sobre estas instalações e as vistas do universo que se tem dessa região chilena, Pérez diz que temos um “laboratório natural” que “devemos proteger”.