Protótipo de carro voador decola para testes em 2024

O futuro imaginado nos filmes de ficção científica está mais próximo do que nunca. A Alef Aeronautics, uma empresa de aviação com sede no sul da Califórnia (EUA), revelou oficialmente o primeiro protótipo de um ?verdadeiro? carro voador que decolou do chão, com testes programados para o próximo ano. Inspirado no clássico cult dos anos 1980 ?De Volta para o Futuro?, esse veículo inovador foi apresentado em grande estilo em um renomado salão automobilístico.

Chamado de Alef Model A, este carro revolucionário, com o preço de US$300 mil, pode ser conduzido como um carro de passageiros comum ou voar acima dos engarrafamentos, tudo isso alimentado por energia elétrica.

Equipado com oito motores elétricos para movimentar o veículo verticalmente, ele tem um alcance de 200 milhas em solo e 110 milhas no ar.

Quando no ar, o carro se vira lateralmente para agir como uma asa, com a cabine sendo ajustada para manter os ocupantes imóveis e voltados para a frente. O Alef Model A foi o primeiro projeto de carro voador a receber um certificado especial da Administração Federal de Aviação (FAA) este ano, o que significa que ele não precisa de um aeroporto para testes.

Jim Dukhovny, CEO da Alef Aeronautics, prometeu uma demonstração ao vivo de decolagem e aterrissagem verticais, embora preocupações com segurança tenham impedido isso até agora. Dukhovny expressou confiança em realizar uma demonstração de voo até o final do ano, desde que o veículo atenda às rigorosas regulamentações.

Durante o salão automobilístico, jornalistas especializados puderam observar as hélices que impulsionarão o veículo para o céu em ação. Dukhovny planeja levar o Alef Model A para a exposição de tecnologia em Dubai neste outono, na esperança de mostrar mais das tecnologias do Model A.

Os testes em estradas já começaram para o Alef Model A, e os testes de funcionalidade da aeronave estão programados para o próximo ano. Se tudo correr conforme o planejado, Dukhovny está confiante de que a produção em larga escala começará no quarto trimestre de 2024, com as entregas previstas para o início de 2025.

Até agora, a Alef relata ter 2.500 pré-encomendas para seu carro especial, o que deve resultar em cerca de US$750 milhões em receita. O futuro da mobilidade está prestes a se tornar uma realidade, inspirado pelo passado visionário de Hollywood.